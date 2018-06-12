Взят под стражу вице-президент АО «Кедентранссервис»

В Астане арестован вице-президент по обеспечению производства Галым Муканов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, постановлением Есильского районного суда №2 от 8 июня 2018 года в отношении Галыма Муканова и Дулата Уваева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Согласно официальным данным, Муканов Галым Каскирбаевич занимает пост вице-президента по обеспечению производства АО «Кедентранссервис». В разные годы занимал должности начальника Управления организации закупок и материально-технического снабжения, начальника Управления организации закупок и мониторинга договоров АО «Кедентранссервис», исполняющего обязанности Исполнительного директора по закупкам АО, исполнительного директора по закупкам АО.

Дулат Уваев занимает должность начальника Управления организации закупок и договорной работы.

Ранее руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла сообщил о крупных задержаниях в квазигосударственном секторе. По его словам, в настоящее время к ответственности привлекаются 32 лица, это должностные лица госорганов и работники квазигосударственного сектора, из них 15 - из руководящего состава, в том числе 5 - республиканского уровня.