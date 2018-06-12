Алматинцы больше всех в Казахстане пьют лимонад

«Настоящий Буратино» сегодня в большей степени обусловлена его вкусовыми качествами.

Вице-президент по производству и техническим вопросам ТОО «Жигалма» Эльдар Шиндабади рассказал zakon.kz об успехе лимонада «Настоящий Буратино» и новинках компании.

«Летом больше всего пьют лимонад алматинцы, предпочитают в основном лимонад «Настоящий Буратино». Напиток популярен среди горожан из-за климата и жары и, конечно, не малую роль в выборе лимонада играет качество и вкус», - рассказал Эльдар Шиндабади.





Популярность лимонада «Настоящий Буратино» сегодня в большей степени обусловлена его вкусовыми качествами, чем воспоминаниями о прошлом: «Раньше, может быть, это и была ностальгия, сейчас уже новое поколение любит этот напиток», - добавил он.

На лимонаде «Настоящий Буратино» выросло не одно поколение казахстанцев. При этом рецепт напитка остался прежним – его все также производят по советской технологии, разве что на современном оборудовании.





80% производственных мощностей завода приходится на «Настоящий Буратино». Как пояснили в компании, в летний период выпускается за сутки около 250 тысяч бутылок лимонада. Основным рынком сбыта продукции остается Казахстан, хотя в компании уже наладили экспорт в Россию, Кыргызстан и Китай.





В конце беседы Эльдар Шиндабади сделал анонс новых продуктов компании.

«Несмотря на успех лимонада «Настоящий Буратино», мы работаем над новыми напитками».

Так, в 2017 году компания выпустила компот «Компотай». Это 100% натуральный продукт, который был одобрен Институтом питания РК и получил сертификат Халяль.

А в марте 2018 году был запущен лимонад «GRAVITY», изюминкой данного продукта являются неожиданные оригинальные вкусы, которые смогут приятно удивить покупателей.





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