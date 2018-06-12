В банках Казахстана снижается доля вкладов в иностранной валюте

В Казахстане продолжается процесс дедолларизации экономики. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании рассматриваются отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.

«Продолжается процесс дедолларизации. Депозиты в тенге выросли за январь-апрель на 2,4 процента до 9,4 триллиона тенге, в иностранной валюте - снизились на 8 процентов, до 7,7 триллиона тенге. Доля вкладов в иностранной валюте снизилась с начала года с 47,7 процента до 45 процентов, что является наименьшим значением с августа 2014 года», - сказал А.Ахметов.

Зампред Нацбанка также сообщил, что принимаются все меры денежно-кредитной политики по развитию финансового рынка в целях обеспечения долгосрочного устойчивого роста экономики. Координация и эффективное решение основных задач в денежно-кредитной и бюджетной сферах будут способствовать обеспечению макроэкономической стабильности в стране.

Мейрамбек Байгарин