Новый хлебозавод построен в Жезказгане

Он является одним из современнейших хлебозаводов на территории стран СНГ и Европы.

Новый хлебозавод рассчитан на выпуск 35 тонн хлебобулочных изделий в сутки, он обеспечит качественными хлебобулочными изделиями жителей городов Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытауского района, сообщает Zаkon.kz.

Новый хлебозавод «Ulytaý Nan» («Улытау Нан») построен в целях реализации экономической Стратегии Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Послания Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», Комплексной программы «Цифровой Казахстан».

Площадь завода составляет 2 640 квадратных метров, а расчетная мощность – 35 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В реализацию данного проекта вложены инвестиции в размере свыше 2 млрд тенге.

Этот масштабный прорывной проект осуществляла высококлассная команда профессионалов, которая ставила своей целью обеспечение высокого качества выпускаемой продукции с использованием новейших технологий хлебопекарного производства. Он соответствует всем международным стандартам, полностью отвечает требованиям по цифровизации производства и является одним из современнейших хлебозаводов на территории стран СНГ и Европы.

Хлебозавод «Ulytaý Nan» («Улытау Нан») оснащен современным энергоэффективным оборудованием производства передовых стран Европы. А его монтаж и наладку осуществляли европейские специалисты. У них прошли обучение и сформированные производственные бригады местных специалистов, которым предстоит обслуживать это высокотехнологичное оборудование в дальнейшем. Кроме того, в производственной деятельности хлебозавода будет использована система дуального образования.

На предприятии создано 225 новых рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для сотрудников предусмотрено максимальное облегчение условий труда и обеспечение их социальным пакетом, в который, помимо общепринятых норм, входит также бесплатное питание во время рабочей смены.

Современные технологии и оборудование, квалифицированный персонал позволяют обеспечивать экологическую чистоту производства, высокие вкусовые качества и пищевую ценность более 50 наименований хлебобулочных изделий. Для потребителей региона выпускаются диетические и высокорецептурные сорта хлеба из муки казахстанского производства цельнозерновых сортов с добавлением семян различных злаков, отрубей.

Первая продукция нового хлебозавода будет отправлена в дом малютки, в Жезказганский детский дом, в центр адаптации несовершеннолетних, в дом юношества и в дом престарелых и инвалидов. Также произведенные хлебобулочные изделия будут отправляться в производственные столовые для обеспечения металлургов, горняков и обогатителей качественной и полезной продукцией.

Не останутся без высококачественного хлеба и обычные потребители. В отдел сбыта хлебозавода уже поступают многочисленные заявки от предпринимателей, владельцев крупных супермаркетов и торговых точек, с которыми заключаются договоры на постоянную поставку продукции, устраивающей всех своим качеством, разнообразием и невысокой стоимостью.

Стоит отметить, что доставку хлебобулочных изделий потребителям осуществляет собственный специально закупленный и забрендованный автопарк. Также под собственным брендом в городах Жезказган и Сатпаев будут работать «магазины на колесах».

Для воспитания у подрастающего поколения и жителей региона, уважения к хлебу и труду пекарей, на предприятии будет работать экскурсионная эстакада, где все желающие могут познакомиться с технологией производства хлебобулочных изделий.

Таким образом, открытие современного предприятия, создание новых рабочих мест в регионе, развитие человеческого капитала, увеличение налогооблагаемой базы, внедрение передовых инновационных технологий на хлебозаводе «Улытау Нан» позволит улучшить экономику страны в условиях глобальных вызовов и реализовать поручение Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева по вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

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