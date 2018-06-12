Армейские боксеры стали победителями Кубка Президента

По итогам соревнования среди женщин «золото» завоевала армейская спортсменка Римма Волосенко в весовой категории до 60 кг.

В Астане завершился VI международный турнир по боксу на Кубок Президента Республики Казахстан, где спортсмены Центрального спортивного клуба армии завоевали четыре золотые и одну серебряную медали передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Всего за награды боролись около 170 боксёров из 15 стран: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, США, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана, Швеции, Филиппин и Японии.

«Армейские боксеры показали хорошую физическую подготовку, бойцовский дух и профессионализм. Все бои получились захватывающими, ведь практически все команды выставили свои основные составы, первые и вторые номера. Следующими нашими целями являются победы на Азиатских играх, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии», - рассказал старший тренер штатной команды ЦСКА по боксу лейтенант Биржан Жакыпов.

По итогам соревнования среди женщин «золото» завоевала армейская спортсменка Римма Волосенко в весовой категории до 60 кг.

Среди мужчин, в весовой категории до 56 килограмм, младший сержант Кайрат Ералиев занял первое место, победив боксера из США Дюка Рейгена.

Еще две золотые медали в копилку Вооруженных Сил Казахстана принесли армейские боксеры Бекдаулет Ибрагимов в весе до 64 кг и Әбілхан Аманқұл в весе до 75 кг. «Серебро» выиграл военнослужащий срочной службы Жомарт Ержан в весовой категории до 49 кг, в финале армеец уступил соотечественнику Темиртасу Жусупову.

«Дюк Рейган – мой постоянный соперник. Он хороший боксер. Мы с ним встретились уже в третий раз: один раз он выиграл у меня, а на чемпионате мира и на Кубке Президента победителем стал я. Думаю, этот турнир был успешным для меня. Надеюсь, выступить хорошо и на Азиатских играх», - резюмировал боксер ЦСКА младший сержант Кайрат Ералиев.

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