Казахстан и Китай продвинулись в вопросе использования трансграничных рек

Лидеры Казахстана и Китая высоко оценили результаты работы казахстанско-китайской Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек. Об этом подчеркнуто в Совместном заявлении президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Китая Си Цзиньпина в ходе государственного визита Главы Казахстана в Пекин 7-8 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Стороны намерены далее укреплять и углублять сотрудничество в сфере использования и охраны трансграничных рек между двумя государствами на основе принципа равноправия, добрососедства и взаимной выгоды», - сказано в документе.

Казахстан и Китай в кратчайшие сроки завершат реконструкцию совместного водозаборного сооружения на реке Сумбе, ускорят строительство совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос, продолжат совместно управлять и эксплуатировать совместный объединённый гидроузел Достык на реке Хоргос во благо народов двух стран, проживающих вдоль берегов трансграничных рек.

«Стороны приложат усилия для скорейшего завершения Плана основных направлений технических работ по вододелению на трансграничных реках РК и КНР, основательно проведут и в кратчайшие сроки завершат работу по оценке водных ресурсов всего бассейна рек Ертис, Иле, Емель и других основных казахстанско-китайских трансграничных рек, намерены активизировать работу по обсуждению и согласованию проекта Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о вододелении на трансграничных реках с целью его дальнейшего подписания», - сказано в документе.