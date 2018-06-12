Тела четырех детей взятых в заложники были обнаружены в США

Четыре ребенка были обнаружены мертвыми спустя почти сутки многоквартирном комплексе на западе Орландо.

Все четыре ребенка, которых ранее удерживал в заложниках житель американского штата Флорида, обнаружены мертвыми, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что житель американского штата Флорида Гэрри Линдси удерживает в заложниках четырех детей после перестрелки с полицейскими. Глава полиции города Орландо Джон Майна сообщил, что стражи порядка были вызваны в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания подозреваемый начал стрельбу и тяжело ранил полицейского. После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

"Четыре ребенка были обнаружены мертвыми спустя почти сутки после захвата их в заложники в многоквартирном комплексе на западе Орландо",— сообщает газета со ссылкой на главу полиции города Орландо Джона Майна.

По данным издания, мужчина, захвативший детей в заложники, покончил с собой.

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