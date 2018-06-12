Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тела четырех детей взятых в заложники были обнаружены в США

Четыре ребенка были обнаружены мертвыми спустя почти сутки многоквартирном комплексе на западе Орландо.

Фото : РИА Новости12 июня 2018, 10:37

Все четыре ребенка, которых ранее удерживал в заложниках житель американского штата Флорида, обнаружены мертвыми, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что житель американского штата Флорида Гэрри Линдси удерживает в заложниках четырех детей после перестрелки с полицейскими. Глава полиции города Орландо Джон Майна сообщил, что стражи порядка были вызваны в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания подозреваемый начал стрельбу и тяжело ранил полицейского. После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

"Четыре ребенка были обнаружены мертвыми спустя почти сутки после захвата их в заложники в многоквартирном комплексе на западе Орландо",— сообщает газета со ссылкой на главу полиции города Орландо Джона Майна.

По данным издания, мужчина, захвативший детей в заложники, покончил с собой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты