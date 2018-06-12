Глава Минэнерго объяснил, почему в Казахстане не будет госпрограммы по развитию ВИЭ

Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал предложение Ассоциации возобновляемой энергетики создать государственную программу по развитию казахстанской отрасли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает Sputnik Казахстан.

«Планов по написанию госпрограммы мы не ведем. Точка. Это независимая организация - хотят написать, пусть напишут. У нас система государственного планирования несколько другая», — сказал Бозумбаев.

Глава Минэнерго также посоветовал главе ассоциации Арману Кашкинбекову внимательно изучить указ президента Казахстана, и то, какими документами занимаются госорганы.

«Нельзя этого сделать, потому что нельзя взять небольшую отрасль и написать по ней целую государственную программу», — пояснил он.

В пятницу, 8 июня, на саммите по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Астане принята итоговая декларация. Цель ее - обращение к правительству Казахстана начать первую госпрограмму развития казахстанской отрасли возобновляемых источников энергии.

Комментируя ее, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК Арман Кашкинбеков заявил, что объединившись с Минэнерго и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», будет возможно создать проект госпрограммы до осени, до конца года утвердить постановлением правительства и начать ее реализацию.