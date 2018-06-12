Казахстан собирается экспортировать бензин в Центральную Азию

Казахстан намерен экспортировать бензин в страны Центральной Азии. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем над тем, чтобы открыть экспорт в Центральную Азию, также мы работаем с нашими российскими коллегами для открытия экспорта. Планируем, что к концу лета должны добиться новых соглашений, какие-то ратифицировать», - сказал Канат Бозумбаев.

Глава Минэнерго добавил, что Казахстану необходим экспорт бензина.

«Часть бензина мы будем экспортировать, потому что если мы не будем экспортировать при сегодняшнем уровне загрузки НПЗ, то к октябрю запасов будет больше 600 тыс тонн, и нам некуда будет его заливать», - пояснил Канат Бозумбаев.

Ранее министр энергетики заявил, что Казахстан не будет импортировать большие партии бензина.