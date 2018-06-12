Депозиты в тенге выросли на 2,4% с начала года – Д.Акишев

В иностранной валюте напротив – снизились на 8% до 7,7 трлн тенге.

Депозиты в банках на конец апреля составили 17,1 трлн тенге. В их структуре депозиты в национальной валюте выросли за январь-апрель на 2,4% до 9,4 трлн тенге, в иностранной валюте – снизились на 8% до 7,7 трлн тенге. В результате уровень долларизации депозитов достиг в апреле 45%. Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на заседании правительства «Об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 5 месяцев 2018 года», передает Zakon.kz.

Он отметил, что кредиты банков на конец апреля составили 12,7 трлн тенге. В их структуре кредиты в национальной валюте выросли за январь-апрель на 1,3% до 9,5 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 3,7% до 3,2 трлн тенге.

«За 4 месяца текущего года выдача новых кредитов увеличилась на 27,7% или на 814,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в декабре 2017 года до 12,2% в апреле 2018 года. Это самое низкое значение ставки с конца 2014 года», – отметил глава Нацбанка.

По его словам, в рамках реализации инициатив Главы государства Национальный банк РК работает над обеспечением долгосрочного кредитования экономики и над повышением доступности жилья путем развития ипотечного кредитования.

«На законодательном уровне предполагается внедрение инструментов, удлиняющих сроки фондирования банков. Например, введение сберегательных депозитов позволит иметь банкам более длинное и предсказуемое фондирование», – сообщил Д. Акишев.

Он рассказал, что для развития долгосрочного кредитования банки получат 200 млрд тенге в рамках Программы 7-20-25 уже в ближайший год, которые направят на ипотечное кредитование. В перспективе сумма достигнет 1 трлн тенге, что позволит удвоить текущий объем ипотечного портфеля банков до 2 трлн тенге.

«200 млрд тенге банки получат на 5 лет в рамках запускаемой программы инвестиций средств ЕНПФ в облигации банков. Поскольку размещение облигаций предполагает обязательное паритетное участие рыночных игроков, банки удвоят сумму привлечения. 1,2 трлн тенге – это сумма кредитов, которые выдадут банки участники Программы оздоровления. На сегодняшний день рефинансировано 865 млрд тенге, из которых выдано новых кредитов на сумму 170 млрд тенге. В рамках программы оздоровления банки получили субординированные займы в размере 654 млрд тенге на 15 лет, которые могут быть направлены на кредитование в ближайшее время. Казкоммерцбанк приобрел ГЦБ Минфина на сумму в размере 1 трлн тенге. Потенциально эти средства будут высвобождаться банком для кредитования», – также сообщил Д. Акишев.

По его словам, в целом, с учетом новых займов в рамках Программы оздоровления, Программы 7-20-25, облигационной программы ЕНПФ общая сумма длинного фондирования банков увеличится на 3,5 трлн тенге в ближайшие полтора-два года. Эти показатели обеспечат с одной стороны достаточное предложение длинных кредитных ресурсов, а с другой – не приведут к усилению инфляционного давления в экономике.

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