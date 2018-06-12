Канат Бозумбаев - Казахстан не будет импортировать большие партии бензина

Казахстан не намерен импортировать большие партии бензина. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на утро запасы бензина АИ-92 составили 340 тыс тонн. За неделю они увеличились на более чем 15 тыс тонн. Это все потому, что два завода уже модернизировались, мощность увеличилась, перешли на евро-4, евро-5. Потребление не увеличилось, мы это прогнозировали и знали, поэтому в импорте крупных партий бензина мы не видим смысла - будь то из России или откуда-либо», - сказал Канат Бозумбаев.

Глава Минэнерго добавил, что российские коллеги это прекрасно понимают.

«И наши коллеги очень хорошо понимают это. Тем более, мы работаем в рамках совместных балансов и эти балансы мы совместно утверждаем», - резюмировал Канат Бозумбаев.