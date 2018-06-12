Шел на работу и попал в реанимацию: алматинца нашли в арыке с серьезными травмами

Родные пострадавшего ищут очевидцев происшествия.

В Алматы молодого человека предположительно сбила машина, водитель которой посадил пострадавшего к себе и выбросил его в арык через несколько кварталов. Полиция Алматы проводит проверочные мероприятия по данному факту, передает Zakon.kz.

"Срочно нужны свидетели! Вчера 08.06.18 на перекрестке Толе би - Байзакова, ориентировочно с 9.00 до 10.00 утра, на светофоре автомобиль сбил парня 20 лет, после чего посадил его в машину, и, возможно, сказал прохожим, что отвезет его в больницу. Спустя пол часа парня нашли возле арыка в коме, около Толе би - Муратбаева. марка и госномер авто не установлены. Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии. Кто был свидетелем, просьба откликнуться и написать или позвонить по номеру 8 707 267 76 10 - Марина", - сказано в распространяемом в Интернете сообщении.

Как пояснила мама пострадавшего Артема, его сбила машина, когда он шел на работу.

"Возможно, посадили в машину и отвезли немного дальше, и выбросили. Сына нашли прохожие в арыке, без сознания. Целый день был в реанимации, в коме. Сейчас перевели в палату. Но состояние не очень. Лицо все разбито, зубы выбиты, нос, челюсть.Закрытая черепно-мозговая травма", - рассказала мама молодого человека. Женщина недоумевает, как можно так жестоко поступать с людьми.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили, что по данному факту проводятся следственные действия.

"К поискам скрывшейся машины подключен отдел розыска МПС ДВД города. Изучаем записи с камер наблюдения, устанавливаем очевидцев. Сейчас материалы находятся в подразделении административной практики УВД Алмалинского района. Сам пострадавший точно не помнит обстоятельств произошедшего", - пояснили в полиции.

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