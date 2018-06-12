Назначен аким Коргалжынского района Акмолинской области

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Гайса Бауржан Сейткалиулы назначен акимом Коргалжынского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Бауржан Гайса, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области. Окончил Челябинский государственный агроинженерный университет, Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова, Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша).

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего. С 1994 по 2013 годы работал в частном секторе. С 2013 года назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Нұр Отан». С 2014 по 2016 годы являлся заместителем председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан». До настоящего назначения был секретарем Кокшетауского городского маслихата.