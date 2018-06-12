Объем торгов на KASE снизился на 21,4% за год

По сравнению с предшествующим пятимесячным периодом (август–декабрь) 2017 года объем торгов снизился на 26,7%.

За январь–май 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во всех секторах рынка составил 54 706,2 млрд тенге (эквивалент 168 559,4 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2017 года на 21,4 % (на 23,1 % в долларовом выражении), сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт биржи.

Как отмечается, по сравнению с предшествующим пятимесячным периодом (август–декабрь) 2017 года объем торгов снизился на 26,7%.

При этом объем торгов на спот-рынке иностранных валют за этот же период составил 5 578,8 млрд тенге и вырос относительно соответствующего периода 2017 года на 32,9 %.

По сравнению с предшествующим пятимесячным периодом (август–декабрь) 2017 года объем торгов снизился на 7,0 %.

В то же время объем торгов на рынке денег, который включает в себя рынки операций репо и валютного свопа, достиг 48 121,1 млрд тенге и снизился относительно соответствующего периода 2017 года на 25,8 %.

«По сравнению с предшествующим пятимесячным периодом (август–декабрь) 2017 года объем торгов вырос на 6,4%», - говорится в сообщении.

Совокупный объем торгов на KASE в мае 2018 года составил 10 934,8 млрд тенге и вырос относительно предыдущего месяца на 10,0 % или 994,1 млрд тенге. Положительную динамику продемонстрировали рынок ценных бумаг (в 3,9 раза) и рынок денег (+13,3 %). Снижение наблюдалось на рынке иностранных валют (-28 %).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!