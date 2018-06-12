Сагинтаев о строящихся дорогах: Пока все согласуете, зима наступит

По строящимся дорогам имеются риски неосвоения денег, взятых у международных финансовых институтов.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поднял вопрос эффективного и своевременного освоения средств, взятых у международных банков, передает корреспондент Zakon.kz.

«Освоение бюджета мы видим. Время проходит, сезон наступает, с октября наступит похолодание. Строительство дорог, Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), по другим объектам строительства будет также сложно. Аскар Узакпаевич (Мамин, заместитель премьер-министра РК), сегодня на совещании говорили, что по итогам 6 месяцев необходимо вернуть средства. Выделенные средства необходимо своевременно осваивать», - сказал он.

«По дорогам было дано поручение, Женис Махмудович, имеются риски неосвоения. По визит-центрам МКС - пока они построят, уже пройдут все сроки, зачем тогда запрашивали финансирование?» - обратился глава кабмина к Ж. Касымбеку.

Такая же ситуация с неосвоением, по его словам, обстоит в сельском хозяйстве.

«По сельскому хозяйству также. Минфин, дополнительные финсредства вы просите, 42 млрд у нас имеется, необходимо перенаправить их на другие цели. По целевым трансфертам - имеется много проектов на местностях, многие из них не осваиваются, по проектам проходят судебные разбирательства. Это значит, что конкурсные процедуры неправильно ведутся, когда все это закончится? Женис Махмудович, что скажете по дорогам?» - задался вопросом Б. Сагинтаев.

По пояснениям Ж. Касымбека, это не новые проекты, а продолжающиеся с прошлого года.

«По данным проектам, у нас это не новые проекты. Половина из них - это продолжающиеся проекты с прошлого года. Мы работаем совместно с международными банками. Там имеется своя специфика, до конца года это будет продолжаться. Ежемесячно по сертификатам мы оплачиваем. Работа проводится по графику», - заверил министр.

Но премьер-министр указал, что вся работа с международными фининститутами находится еще на стадии согласования.

«Женис Махмудович, здесь написано совместно со Всемирным банкам соглашение о займе находится на согласовании с госорганами. Соглашение с Исламским банком также согласовывается. Все коллеги находятся здесь в зале, сколько можно согласовывать?» - возмутился глава кабмина.

«План на текущий год - 6,8 млрд тенге, сказанные средства - это другие проекты, которые продолжаются с прошлого года», - пояснил министр.

В то же время Б. Сагинтаев заметил, что пока будут согласовывать, «наступит зима».

«Женис Махмудович, здесь говорится, что имеется риск неосвоения 42 млрд тенге. Тем самым большой риск по дорогам, по займам Исламского банка, Всемирного банка до сих пор проходят согласования с госорганами, когда завершится согласование? Пока завершится согласование, наступит зима», - сказал он.

Но Ж. Касымбек уточнил, что у них имеются «вопросы только по соглашению с Исламским банком».

«По цифрам у нас имеются немного другое мнение», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана

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