В частности, в НПА внесены следующие изменения:

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1) Недискриминационную методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам согласно приложению 1 к приказу;

2) Недискриминационную методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по хранению товарного газа согласно приложению 2 к приказу;

3) Недискриминационную методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам согласно приложению 3 к приказу;

4) Недискриминационную методику расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам согласно приложению 4 к приказу.»;

в приложениях 4 и 5 правые верхние углы изложены в следующей редакции:

«Приложение 2

к приказу Председателя

Агентства Республики

Казахстан по регулированию

естественных монополий

от 20 января 2014 года № 13-ОД

Приложение 3

к приказу Председателя

Агентства Республики

Казахстан по регулированию

естественных монополий

от 20 января 2014 года № 13-ОД»;

Недискриминационная методика расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам, утвержденную указанным приказом, изложена в редакции согласно приложению к приказу:

Методика определяет механизм расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий (далее - субъект) по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам.

Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

канал - искусственное гидротехническое сооружение, используемое для управления водными ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения.

магистральный трубопровод - комплекс гидротехнических сооружений, предназначенный для подвода воды от водозабора до распределителей (подводам воды от магистрального трубопровода и (или) канала к группам водопользователей);

механизированный способ подачи воды - способ, при котором вода из источника подается при помощи водоподъемных механизмов (насосов), или машинный (механический водоподъем);

самотечный способ подачи воды - подача воды по системам, позволяющим забирать и распределять воду на основе использования сил гравитации (собственной массы или тяжести), без использования водоподъемных механизмов (насосов), или машинного (механического водоподъема);

оросительные нормы - объем воды, подаваемый на гектар орошаемой площади за вегетационный период (кубический метр/га);

способ подачи воды - самотечный, механизированный;

тарифный участок - участок магистрального трубопровода и (или) канала, в границах которого утверждается и действует единый тариф на подачу воды в пределах одной группы потребителей;

группа потребителей - потребители услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам, сгруппированные в зависимости от того, на какие нужды используется вода, в целях применения настоящей Методики.

Иные понятия и термины, используемые в настоящей Методике, применяются в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

В случае, если при оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам в системе магистральных трубопроводов не выделены отдельные тарифные участки и услуги оказываются на территории двух и более областей, единый тариф и тарифная смета рассчитываются на всю систему в целом.

В случае, если в системе магистральных трубопроводов и (или) каналов выделены отдельные тарифные участки, тариф рассчитывается на каждый тарифный участок.

В случае, если при оказании услуг по подаче воды по каналам услуги оказываются на территории нескольких областей, тариф и тарифная смета рассчитываются на услугу в целом с применением дифференциации по группам потребителей в зависимости от способа подачи воды по каналам согласно настоящей Методике.

Объем оказываемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам определяется, исходя из объема подачи воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам за минусом нормативных технических потерь и объема поставки воды на собственные нужды субъекта (необходимого для оказания услуг по подаче воды).

Объем потребляемой воды для сельскохозяйственного орошения определяется, исходя из удельных норм водопотребления, рассчитываемых согласно Методике по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения, утвержденной приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 545 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14827) с учетом увлажненности территорий, биоклиматических условий, почвенно-мелиоративных и гидрогеологических условий по водохозяйственным бассейнам, видов орошаемых сельскохозяйственных культур, орошаемой площади сельскохозяйственных культур и других.

Объемы оказываемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам подтверждаются субъектом обосновывающими документами (протокола намерений, договора, расчеты объемов, исходя из обязанности качественного обслуживания и возможностей субъекта).

Снижение объемов оказываемых услуг подтверждается субъектом документами, обосновывающими снижение (договора, счет-фактуры, акты выполненных работ/оказанных услуг/приема-передачи воды).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.