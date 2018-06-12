600 млрд тенге составили расходы на обеспечение населения водой

До 2025 года планируется обеспечить казахстанцев централизованным водоснабжением в городах 100%, а в селах - 80%.

На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал об увеличении доступа населения к централизованному водоснабжению в городах и селах, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках Программы развития регионов до 2020 года (ППРК) предусмотрено достижение доступа к централизованному водоснабжению в городах - 97 %, в селах - 62 %; водоотведению в городах - 97 %, в селах - 13 %», - сказал он.

По его словам, за 2011-2017 годы в рамках ППРК из республиканского бюджета выделено 494 миллиарда тенге.

«Реализовано 1684 проекта в сфере водоснабжения и водоотведения в городах и селах. Наряду с Программой по водоснабжению и водоотведению реализуются мероприятия по государственной программе «Нурлы жол», в рамках которой предусматривается внедрение механизмов возвратного финансирования с целью коммерциализации сектора таких как бюджетное кредитование, бюджетное субсидирование и софинансирование проектов реализуемых по займам международных финансовых организаций», - уточнил глава ведомства.

Как отметил Ж. Касымбек, общие расходы по двум программам составили 600 миллиардов тенге.

«Всего построено и реконструировано порядка 23 тысяч км сетей. За период с 2011 по 2017 годы доступ населения к централизованному водоснабжению увеличен в городах с 82% до 93,8%, в селах с 42,5% до 57,4%. К централизованному водоотведению доступ в городах увеличился с 73% до 88% и в селах с 8,8% до 11,5%», - проинформировал он.

Министр уточнил, что в текущем году принят Стратегический план развития Казахстана до 2025 года, согласно которому необходимо до 2025 года обеспечить население страны централизованным водоснабжением в городах 100%, а в селах - 80%.

«Кроме того, глава государства в своем Послании поручил правительству решить вопрос обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой и ежегодно предусматривать на данную работу не менее 100 миллиардов тенге из всех источников.Для достижения указанных целей и задач требуется внесение изменений в Программу развития регионов по следующим направлениям - новые подходы дальнейшего развития сектора; новые механизмы финансирования проектов; актуализация индикаторов», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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