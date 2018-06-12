В мае 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В мае 2018г. инфляция составила 0,2%. Цены в промышленности выросли на 2,6%, оптовой торговле - на 0,3%, строительстве - на 0,1%, а на продукцию сельского хозяйства - снизились на 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,4%, а на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - понизились на 0,2%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Май 2018г. к
|
Январь-май
2018г. к
январю-маю
2017г.
|
апрелю
2018г.
|
маю
2017г.
|
декабрю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Потребительские цены
|
0,2
|
6,2
|
2,4
|
18,9
|
6,5
|
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию
|
2,6
|
18,3
|
5,0
|
42,5
|
14,7
|
Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями
|
0,1
|
8,7
|
3,1
|
27,4
|
8,4
|
Цены в строительстве
|
0,1
|
5,4
|
2,3
|
12,4
|
5,4
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
-0,3
|
1,2
|
0,1
|
10,4
|
1,6
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
1,4
|
3,0
|
0,8
|
12,6
|
1,7
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
-0,2
|
2,8
|
1,9
|
14,5
|
2,7
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
-0,1
|
-0,4
|
4,0
|
-0,2
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,3
|
6,4
|
1,8
|
21,0
|
6,3
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
-0,1
|
19,3
|
0,6
|
33,4
|
15,0
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
-0,4
|
6,4
|
1,1
|
25,6
|
6,6
|
*) Данные за апрель 2018г.
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