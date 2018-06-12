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В мае 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В мае 2018г. инфляция составила 0,2%. Цены в промышленности выросли на 2,6%, оптовой торговле - на 0,3%, строительстве - на 0,1%, а на продукцию сельского хозяйства - снизились на 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,4%, а на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - понизились на 0,2%.

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Май 2018г. к

Январь-май

2018г. к

январю-маю

2017г.

апрелю

2018г.

маю

2017г.

декабрю

2017г.

декабрю

2015г.

Потребительские цены

0,2

6,2

2,4

18,9

6,5

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию

2,6

18,3

5,0

42,5

14,7

Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями

0,1

8,7

3,1

27,4

8,4

Цены в строительстве

0,1

5,4

2,3

12,4

5,4

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства

-0,3

1,2

0,1

10,4

1,6

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

1,4

3,0

0,8

12,6

1,7

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

-0,2

2,8

1,9

14,5

2,7

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,0

-0,1

-0,4

4,0

-0,2

Цены оптовых продаж товаров, продукции

0,3

6,4

1,8

21,0

6,3

Цены экспортных поставок продукции*

-0,1

19,3

0,6

33,4

15,0

Цены импортных поступлений продукции*

-0,4

6,4

1,1

25,6

6,6

*) Данные за апрель 2018г.

 

r11-06-2018-2

 

 

12 июня 2018, 11:48
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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