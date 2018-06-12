В мае 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В мае 2018г. инфляция составила 0,2%. Цены в промышленности выросли на 2,6%, оптовой торговле - на 0,3%, строительстве - на 0,1%, а на продукцию сельского хозяйства - снизились на 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,4%, а на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - понизились на 0,2%.