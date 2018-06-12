О коммунальных отходах в Республике Казахстан в 2017 году

В 2017 году в Республике Казахстан образовано 4,8 млн. тонн твердо-бытовых отходов*, из которых 3,4 млн. тонн коммунальные отходы, собранные специализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие сбор и транспортировку отходов.

Наибольшая часть отходов образована и собрана в Карагандинской (13,5%), Алматинской (12,9%), Костанайской (8,9%), Павлодарской (8,8%) областях и городах Алматы (12,3) и Астана (7,1% ).

В 2017 году на одного жителя Казахстана приходилось в среднем 270 килограммов образованных коммунальных отходов.