О коммунальных отходах в Республике Казахстан в 2017 году
В 2017 году в Республике Казахстан образовано 4,8 млн. тонн твердо-бытовых отходов*, из которых 3,4 млн. тонн коммунальные отходы, собранные специализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие сбор и транспортировку отходов.
Наибольшая часть отходов образована и собрана в Карагандинской (13,5%), Алматинской (12,9%), Костанайской (8,9%), Павлодарской (8,8%) областях и городах Алматы (12,3) и Астана (7,1% ).
В 2017 году на одного жителя Казахстана приходилось в среднем 270 килограммов образованных коммунальных отходов.
12 июня 2018, 11:44
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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