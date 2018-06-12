Авиаперевозки становятся привлекательнее для казахстанцев: за 2017 год авиакомпании перевезли 7,4 миллиона человек

По итогам 2016 года Air Astana перевезла 3,8 млн человек, доля компании на рынке авиаперевозчиков составляет 62,5% (годом ранее - 65,4%). Из них на долю внутренних рейсов приходится 55,7% (2,1 млн чел.), и 44,3% (1,7 млн чел.) - на международные перевозки.

С 2012 по 2016 годы пассажирские перевозки авиакомпании увеличились на 500 тыс. человек. При этом доля компании сократилась с 72,2% до 62,5%, за счет появления новых авиаперевозчиков.

В распоряжении авиакомпании находится 31 самолет, к 2020 году планируется увеличить их количество до 35. Самолеты компании летают по 65 направлениям, из которых 44 внутренних и 21 - международное.

Однако, в связи с интеграционными процессами и тесным сотрудничеством Астаны с ведущими международными финансовыми центрами, Air Astana планирует расширение прямых воздушных направлений до Нью-Йорка, Токио и Сингапура. Прямые рейсы, связывающие крупнейшие финансовые центры мира, и принцип «одного окна» освободят потенциальных инвесторов и участников МФЦА от транспортных барьеров, что увеличивает привлекательность Астаны, как финансового хаба.

На данный момент у авиакомпании всего два акционера - ФНБ «Самрук-Казына», владеющая 51% акций компании, и BAE Systems (Kazakhstan) Limited - дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, занимающейся разработкой, доставкой и поддержкой передовых оборонительных и аэрокосмических систем в воздухе, на суше, на море и в космосе (доля - 49%).

После проведения IPO предполагаемый состав акционеров будет состоять из ФНБ «Самрук-Казына» - 26%, BAE Systems (Kazakhstan) Limited - 24%, казахстанских инвесторов - 25% и других инвесторов (местных и иностранных) - 25%. Таким образом, компания сохранит статус национального авиаперевозчика и получит возможность докапитализироваться ресурсами международных инвесторов на Бирже МФЦА (AIX).

Приватизация дочерних компаний ФНБ «Самрук-Казына» - одна из ключевых задач, выполнение которой будет иметь мультипликативный эффект как для самих компаний, так и для всей экономики Казахстана.

Air Astana, «Казахтелеком», «Казатомпром» - первая тройка претендентов для IPO на Бирже МФЦА до 2019 года. Процесс приватизации крупнейших госкорпораций оживит фондовый рынок, наполнив его ликвидностью иностранных и местных инвесторов. Это послужит примером для полномасштабного выхода не только казахстанских, но и компаний стран ЕАЭС на IPO и SPO*, используя потенциал Биржи МФЦА.

*Secondary Public Offering

Совокупный валовый доход авиаперевозчика по итогам 2017 года составил 250,2 млрд тг - это на 17,8% или 37,7 млрд тг больше, чем годом ранее. Основной статьей дохода являются пассажирские перевозки - 93,6% (234,1 млрд тг) от всей суммы доходов (годом ранее - 201,8 млрд тг). Помимо роста доходов, также увеличились операционные расходы компании, которые составили 229,6 млрд тг (прирост - 15,1%).

Таким образом операционная прибыль составила 20,6 млрд тг, увеличившись за год на 59,1% (2016 - 13 млрд тг). Операционная маржа выросла с 6,1% до 8,2%, что свидетельствует о росте эффективности продаж компании.

Помимо доходов от основной деятельности, Air Astana фиксирует финансовые доходы и расходы. Так за 2017 год чистый финансовый убыток авиакомпании составил 1,2 млрд тг, против убытка 2016 года в 20 млрд тг, который почти полностью образовался за счет формирования резерва по обесценению финансовых активов. Данный факт стал основной причиной первого зафиксированного убытка за последние 12 лет в размере 12,8 млрд тг. А по итогам 2017 года компания реабилитировалась и зафиксировала чистую прибыль в 12,8 млрд тг.

Рентабельность активов (ROA) и капитала (ROE) составляют 6,5% и 44,5% соответственно. В компании за год сократили обязательства с 177,8 до 167,8 млрд тг, следовательно и долговую нагрузку (D/E) более чем в 2 раза c 1365% до 582% за счет активного роста капитала.