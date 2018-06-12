Страхование ГПО туроператора и турагента за январь-апрель 2018 года

Объем собранных премий в сфере страхования гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов за январь-апрель 2018 года составил 40 млрд тг, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доля премий ГПО туроператоров от всех поступлений по обязательному страхованию за год упала с 0,2% до 0,1%.

Объем выплат в секторе уменьшился сразу на 91,2%, с 18,9 млн тг до 1,7 млн тг. Их доля от выплат по обязательному страхованию сократилась за год в 10 раз, с 0,2% до 0,02%.

Целью обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов является обеспечение защиты имущественных и прочих интересов туристов.

Страхованием ГПО туроператоров и турагентов в 2018 году занималось 6 компаний, по объему собранных премий лидирует «Amanat» - 17,9 млн тг, что на 48% больше чем за аналогичный период прошлого года, при этом в текущем году еще не было выплат, тогда как годом ранее за январь-апрель их объем составил 6,8 млн тг.

Следом по объему собранных поступлений идет «Сентрас Иншуранс» - 12,8 млн тг, что в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Объем выплат составил всего 7 тыс. тг против 1,8 млн тг годом ранее.

Замыкает тройку лидеров «Интертич», с объемом страховых премий в 6,2 млн тг, на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Выплат в текущем году у страховой компании не было, годом ранее - 7,7 млн тг.