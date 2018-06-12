В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний».

В частности, Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования по предупреждению следующих паразитарных заболеваний:

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению трихинеллеза, тениаринхоза и тениоза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению описторхоза и дифиллоботриоза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению эхинококкоза и альвеококкоза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению токсокароза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению энтеробиоза и гименолепидоза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению аскаридоза и трихоцефалеза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению малярии

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению лямблиоза и токсоплазмоза

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению клещевого вирусного энцефалит и болезни Лайма

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению лейшманиозов

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно- профилактических мероприятий по предупреждению чесотки

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению дерматомикозов

Санитарно-эпидемиологические требования к организации санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению педикулеза

Также Санитарные правила содержат «Перечень территорий, располагающихся в природных очагах клещевого энцефалита»

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.