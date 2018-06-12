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В Шымкенте нашли мертвого младенца

Сотрудники правоохранительных органов произвели подворный обход и опрос соседей.

Фото : VistaNews.ru12 июня 2018, 12:15

Сегодня в Шымкенте нашли мертвого младенца. Он был завернут в белую марлю, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Tvk-uko.kz

Судя по всему, он был рожден неподалеку от обнаружения тела. В нескольких метрах обнаружены кровавые следы и вероятно, остатки отошедших вод.

Полицейские, осмотревшие тело младенца, выявили травму головы, которую ребенок мог получить при рождении.

Сотрудники правоохранительных органов произвели подворный обход и опрос соседей.


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