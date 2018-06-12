Часть похищенных в больнице Алматы средств потратили на технику для сотрудников

В качестве свидетеля был приглашён владелец ТОО, которое поставляло технику в больницу.

Новые детали открылись на процессе о хищении 336 миллионов в городской больнице номер 4 в Алматы. Свидетели показали, что на несколько миллионов тенге в больницу были закуплены компьютеры, которые персонал использует до сих пор, сообщает Zakon.kz из зала Турксибского районного суда.

В качестве свидетеля был приглашён владелец ТОО, которое поставляло технику в больницу. Как пояснил Бауыржан Байкенов, фирма работала с больницей без договора. А поставка техники была оформлена сотрудниками бухгалтерии как благотворительная помощь. Всего ТОО предоставило больнице 10 компьютеров на сумму более 2 млн 650 тысяч тенге. На опросе свидетеля сторона обвинения подтвердила, что компьютеры используются больницей и сегодня, однако по документам они были оформлены с нарушением законодательства. Представитель больницы отметил, что по закону все покупки госучреждения должны были производиться на тендерной основе, а не оформляться в качестве благотворительности.

На процессе все стороны подтвердили, что факт поставки компьютеров подлинный.

Также в суде был опрошен эксперт в области программирования, который проверил компьютеры подсудимых на предмет вмешательства, удаления и изменения данных. В своём заключении он подтвердил, что с компьютеров систематически удалялись все файлы. При этом неоднократно переустанавливалась операционная система, а для бухгалтерской отчётности намеренно была использована морально устаревшая программа.

«Вся больничная информация удалялась. Было восстановление файлов, мы восстановили базы данных зарплат. На 11 человек из списка людей, которым начислялись деньги, в программе были найдены все данные. 8 человек не работали в больнице. В системе были найдены банковские реквизиты на каждого из них», - рассказал свидетель.

После вопроса гособвинения эксперт заключил, что использование устаревшей бухгалтерской программы объяснялось только заинтересованностью самого пользователя.

4 мая стало известно о том, что троих сотрудников бухгалтерии городской больницы №4 в Алматы подозревают в многомиллионных хищениях. Главный бухгалтер медучреждения органом досудебного расследования подозревается в совершении преступления по ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 241 (нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) и 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) УК РК. Двух помощниц главбуха обвинили в присвоении или растрате имущества и нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В суде обвиняемые частично признали вину, также стало известно, что они частично возместили ущерб. Как отметил в суде свидетель, хищения были систематическими и производились мелкими суммами денег.

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