3,9% составил рост экономики РК в январе-мае

На заседании правительства министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов представил итоги социально-экономического развития страны за январь-май 2018 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Экономические процессы продолжают развиваться в русле сбалансированного роста с одновременным улучшением практически во всех сегментах экономической деятельности. Рост ВВП составил 3,9%. В целом подъем экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности», - сказал он.

Как отметил глава ведомства, инфляция с начала года составила 2,4%, что относительно аналогичного периода 2017 года ниже на 0,9 процентных пункта. В то же время годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,2%, что является самым низким значением за последние 3 года.

«На 1 июня текущего года международные резервы страны увеличились на 1,4% до 90,4 млрд долларов США. Золотовалютные резервы выросли на 1,4% (до 31,2 млрд долларов США). Активы Национального фонда выросли на 1,5% (до 59,2 млрд долларов США)», - уточнил министр.

Также Т. Сулейменов добавил, что промышленное производство сохраняет стабильное увеличение.

«Рост составил 5,4%. Отрасли горнодобычи удерживают набранные темпы развития - 5,6%. Основная поддержка росту добывающей промышленности обеспечивается нефтегазовой отраслью. Добыча нефти увеличилась на 6,4% и природного газа - на 6,5%. При этом сохраняется положительный вклад добычи руд. По ним рост составил 3,6%.

Обрабатывающая промышленность продолжает определять тенденции в динамике промышленного производства. Рост составил 5,5%. Среди отраслей обработки двузначный рост демонстрируют производство бумажной продукции - 14,4%, химическая промышленность - 11,2% и машиностроение - 12,2%», - проинформировал глава ведомства.

При этом, по его словам, основные отрасли обработки также вносят положительный вклад. Так, производство напитков увеличилось на 8,1%, продуктов питания - на 6,3% и нефтепереработки - на 4,3%, фармацевтики - на 6,1%, а также черной металлургии - на 6%.

«Высокая производственная активность позитивно сказалась на показателях рынка труда. С начала текущего года трудоустроено 134,8 тысяч человек. В апреле текущего года уровень безработицы остался неизменным и составил 4,9%. Поступательными темпами растет заработная плата. В январе-апреле текущего года среднемесячная зарплата составила 152,3 тысяч тенге и выросла в реальном выражении на 1,2%», - подчеркнул он.

Тем временем, по его данным, в региональном разрезе ситуация в отраслях экономики выглядит разнонаправлено.

«В промышленности все регионы, за исключением двух - Западно-Казахстанская и Кызылординская, показали рост. Рост ниже республиканского значения отмечается в 10 регионах с ростом от 0,2% до 4,8% - Астана, Мангистауская, Акмолинская, Карагандинская, СКО, ЮКО, Алматы, Павлодарская, Алматинская, Актюбинска). По сельскому хозяйству все регионы сохранили положительную тенденцию роста. Однако 8 регионов показали темпы ниже республиканского уровня - Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Алматинская, СКО, Павлодарская, ЗКО, ВКО, с ростом от 1,3% до 3,5%», - сказал Т. Сулейменов.

По строительству в отрицательной зоне, как сообщил министр, остаются три региона - Астана, Павлодарская и Атырауская.

«При этом в данных регионах ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. В Атырауской области негативное значение сократилось, сократилось также в Павлодарской области и Астане. По инвестициям число регионов - аутсайдеров сократилось. В положительную область вышел город Астана. Также в Мангистауской области отмечается улучшение инвестиционного фона», - заключил он.

Ксения Давыдова