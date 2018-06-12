В турнире участие принимают около 100 теннисистов из 25 стран мира, среди которых - спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга.

В Алматы стартовал один из самых престижных международных турниров серии АТР проводимых в Казахстане «Almaty Challenger», сообщает Zakon.kz.

В турнире участие принимают около 100 теннисистов из 25 стран мира, среди которых - спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга. Спортсмены соревнуются на кортах Gorky Tennis Park, победитель турнира определится 16 июня.

«В очередной раз мы проводим рейтинговый челленджер в Алматы, это уже становится доброй традицией. Мы рады, что турнир собрал рекордное количество стран – 25, и одних из лучших теннисистов мира. Помимо внушительного призового фонда в $50 тыс. теннисисты имеют возможность зарабатывать рейтинговые очки», - сказал вице-президент Федерации тенниса РК Диас Доскараев.

На турнире выступят члены Национальной сборной Казахстана Александр Недовесов, Тимур Хабибуллин, Роман Хасанов и Денис Евсеев, а также молодые отечественные теннисисты. Доскараев отмечает непростую турнирную сетку для наших теннисистов и высокий уровень соперников, который за год вырос почти вдвое.

«Наша сборная представлена почти полным составом, - продолжил он.- Они ставят перед собой задачу набора очков, чтобы попасть на US Open. Это уникальная возможность играя дома набирать очки и повышать свой рейтинг. Молодые теннисисты получают возможность набраться опыта. Подрастающее поколение детей глядя на такие турниры стремятся становиться чемпионами».

Один из участников турнира 17- летний Бейбит Жукаев проиграл в квалификационном матче, но не огорчается, считая свое поражение ценным опытом.

«Для меня турнир сложился удачно, несмотря на то, что я не прошел квалификационный тур. Уступив в матче с казахстанцем Романом Хасановым, я получил важный опыт, смог показать свою игру. Турнир собрал очень сильных игроков, как с Европы, так с Азии. Очень хотелось встретиться на корте с фаворитами турнира немцами. Надеюсь, в будущем мен это еще удастся», - сказал Жукаев.

Ежегодно Казахстанская федерация тенниса организует несколько международных турниров. Каждый, из которых получает высокие оценки от международной федерации тенниса ITF.

В конце года в Алматы планируется проведение еще одного ATP Challenger. Турнир на хардовом проведут новом теннисном центре "Эйс", который имеет четыре крытых и шесть открытых кортов общей площадью 8100 кв.м.

Также два тренажёрных зала, медицинский пункт, раздевалки, кабинеты инструкторов, конференц-зал, пункты питания. Покрытие, освещение, расположение, коммуникационные требования соответствуют всем международным стандартам.

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