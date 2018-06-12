Бакытжан Сагинтаев поручил повысить эффективность использования бюджетных средств

Сегодня в ходе рассмотрения итогов исполнения республиканского бюджета за пять месяцев 2018 г. Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, заслушав отчет Министерства финансов РК, дал ряд конкретных поручений.

Согласно докладу министра финансов Б. Султанова, доходы государственного бюджета (без трансфертов) составили 3290 млрд тг, или 104,3% к плану. По республиканскому бюджету исполнение доходов составило - 100,7%, по местному бюджету - 114,4%. Расходы республиканского бюджета освоены на 3684,5 млрд тг.

Премьер-Министр отметил, что по итогам пяти месяцев наблюдается рост в сферах сельского хозяйства и промышленности. Однако, развитие сдерживает отрасль строительства. На строительство республиканских объектов предусмотрено 275,5 млрд тг. По словам министра финансов Б. Султанова, в отчетном периоде всего освоено 15% от годовой суммы или 42,2 млрд тг. До конца года предстоит освоить 233,3 млрд тг.

Министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, в свою очередь, доложил, что работа по строительству объектов идет по графику и до конца года план будет выполнен.

По итогам рассмотрения вопроса Бакытжан Сагинтаев отметил рост показателей в сфере сельского хозяйства и производственной отрасли. Вместе с тем, поручено тщательно следить за эффективностью использования бюджетных средств, принимать меры для проведения соответствующих конкурсных процедур.

Министерству финансов поручено изымать выделенные средства при невыполнении установленных индикаторов по итогам шести месяцев т.г. и перераспределять на реализацию других поставленных Главой государства задач. Необходимо усилить системные меры для решения задач по финансовому обеспечению развития сельского хозяйства, сферы переработки, кредитования экономики.

Контроль закреплен за Первым Заместителем Премьер-Министра РК А. Маминым и Заместителем Премьер-Министра РК Е. Досаевым.