В Актюбинской области принимаются меры по развитию местного футбола

Данный проект реализован в целях подготовки достойного резерва для ФК «Актобе».

О развитии массового вида спорта в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области рассказал заместитель акима области Ербол Нургалиев, передает Zakon.kz.

По его словам в целом на развитие спорта в регионе в 2018г. выделяется 5,5 млрд тенге, в том числе более 2 млрд тенге – на развитие футбола.

«Аким области Бердыбек Сапарбаев уделяет особое внимание развитию местного футбола и деятельности ФК «Актобе». Данным видом спорта занимаются почти 22 тысячи актюбинцев, в том числе 17 тысяч – футболом, порядка пяти тысяч – мини-футболом. В 2017 году в районных центрах и крупных населенных пунктах были открыты 15 филиалов футбольных центров ФК «Актобе», в которых сейчас занимаются свыше 450 детей. Ежемесячно среди филиалов проводятся областные Первенства, в ходе которых выявляем детей с большим потенциалом. Данный проект реализован в целях подготовки достойного резерва для ФК «Актобе». Ростки этих начинаний в ближайшие годы уже дадут свои плоды и лучшие футболисты из сельской глубинки пополнят юношескую команду ФК «Актобе». Кроме того, принимаются все меры по развитию инфраструктуры. В регионе открыт спортивно-тренировочный комплекс «5 полей» площадью 8000 кв.м. Стоимость проекта 300 млн. тенге», - рассказал Ербол Нургалиев.

В спорткомплексе ежедневно могут тренироваться до 800 детей. Также здесь круглогодично могут тренироваться 1500 воспитанников ДЮСШ, футбольных центров, клубов и секций, проводятся учебно-тренировочные сборы. В зимнее время тренировки проходят в зале «Олимпийский резерв». Все это положительно скажется на качественной подготовке спортивного резерва для ФК «Актобе».

Кроме того, в регионе популяризируется женский футбол. 300 футболисток в возрасте 15-19 лет занимаются в ОДЮСШ № 2. Женская команда U-19 является чемпионом РК, 4 актюбинские воспитанницы из этого состава вошли в сборную РК, еще 2 спортсменки - в национальную команду страны.

Ербол Нургалиев также рассказал о текущей ситуации в ФК «Актобе».

«В футбольном клубе выстроена пирамида управления, которая уже показала свою эффективность. Это основная стратегия руководства области по развитию и поддержке местного футбола. С финансированием ФК в текущем году проблем нет», - подытожил заместитель акима области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!