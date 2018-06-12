Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна и дефицита ГСМ не наблюдается — Министерство энергетики

Об этом заявил сегодня, на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, докладывая об итогах работы ведомства за пять месяцев 2018 г.

По словам вице-министра, объем добычи нефти и конденсата составил 37,7 млн т, что показывает рост на 6,4% к аналогичному периоду 2017 г. При этом нефтедобыча по трем крупным проектам составила 22,7 млн т, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 5 млн т, на Тенгизе — 12,5 млн т, на Карачаганаке — 5,2 млн т.

На экспорт направлено 30,6 млн тыс. нефти, или 105,7% к аналогичному периоду 2017 г. Переработано 6,3 млн т нефти, что на 6,2% больше соответствующего периода прошлого года.

«Объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ составил 4,4 млн т или с ростом на 1,5% к аналогичному периоду 2017 г. В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна и дефицита на ГСМ не наблюдается», — констатировал М. Досмухамбетов.

В рамках утвержденного графика поставки дизтоплива для весенне-полевых работ в соответствии с заявкой Министерства сельского хозяйства потребность удовлетворена в полном объеме.

За пять месяцев года добыто 23,4 млрд м³ газа, рост к аналогичному периоду 2017 г. составил 6,4%. Экспорт газа составил 8,6 млрд м³, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Произведено 1,3 млн т сжиженного нефтяного газа, что также на 4,7% превышает прошлогодний уровень.

Согласно данным Министерства энергетики, выработано 46,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Объем добычи угля (без учета угольного концентрата) составил 44,5 млн т или на 4,5% больше прошлогоднего уровня.

«Топливно-энергетическая отрасль продолжает динамичное развитие. Достижение основных показателей на постоянном контроле и мониторинге министерства», — резюмировал М. Досмухамбетов.