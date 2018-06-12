В Правительстве рассмотрены новые подходы к дальнейшему развитию систем водоснабжения и водоотведения

Сегодня на заседании Правительства под руководством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева о развитии систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах выступили министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек и первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

Женис Касымбек доложил о развитии систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах. По его словам, за 2011-2017 гг. в рамках Программы развития регионов до 2020 г. из республиканского бюджета выделено 494 млрд тг. Реализовано 1684 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в городах и селах. В текущем году предусмотрена реализация 338 проектов, в том числе в городах 53 проекта, в селах — 285 проектов.

Наряду с Программой развития регионов проекты по водоснабжению и водоотведению реализуются в рамках Госпрограмме «Нұрлы жол».

Всего построено и реконструировано порядка 23 тысяч км сетей. За период с 2011 по 2017 гг. доступ населения к централизованному водоснабжению увеличен: в городах с 82% до 93,8%, в селах — с 42,5% до 57,4%. К централизованному водоотведению доступ в городах увеличился с 73% до 88%, в селах — с 8,8% до 11,5%.

Кроме того, Главой государства поручено ежегодно выделять не менее 100 млрд тг из всех источников на сельское водоснабжение.

«Для достижения указанных целей предлагается внесение изменений в Программу развития регионов по следующим направлениям: новые подходы дальнейшего развития сектора, новые механизмы финансирования проектов, актуализация индикаторов», — проинформировал министр Ж. Касымбек.

МИР РК предлагается произвести полную приборизацию и автоматизацию процессов водоканалов, что позволит снизить производственные потери до 15%, утечки до 2%, за счет чего экономия составит до 35,7 млрд тг в год.

Также планируется произвести реконструкцию и модернизацию существующих сетей с применением современных технологий. До конца текущего года завершится работа по созданию Единой интеллектуально-информационной системы с рабочим названием «E-Shanyraq», реализацией которой занимается АО «Казцентр ЖКХ». Данная система позволит внедрить основные инструменты цифровой экономики в ЖКХ (Big Data, Blockchain, IoT и т.п).

Докладывая о планируемых изменениях в Программу развития регионов в части механизмов финансирования, Женис Касымбек отметил, что по городским населенным пунктам будет продолжено применение механизмов возвратного финансирования, начатых по программе «Нұрлы жол» с целью коммерциализации сектора водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества с ЕБРР реализуется 13 проектов на 28,3 млрд тг по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Также прорабатываются вопросы сотрудничества с Азиатским и Всемирным банками развития по финансированию сектора водоснабжения и водоотведения.

«Привлечение средств и опыта международных финансовых организаций в сектор водоснабжения и водоотведения позволяет не только снизить нагрузку на государственный бюджет, но и улучшить систему менеджмента в коммунальных предприятиях, повысить финансовую дисциплину и ускорить процессы применения новых технологий», — уверен Ж. Касымбек.

По городскому водоснабжению и водоотведению вместо целевых трансфертов предлагается средства из республиканского бюджета направлять на софинансирование проектов по государственно-частному партнерству (ГЧП). При этом по действующей системе целевые трансферты будут выделяться только на проекты с высокой степенью приоритетности. По словам министра по инвестициям и развитию, данные меры позволят более эффективно и рационально использовать выделяемые средства.

МИР РК планирует до 1 октября текущего года пересмотреть строительные нормативы с учетом современных проектных и технологических решений в данной отрасли. Кроме того, будут предусмотрены методы водообеспечения с учетом численности населения в малых селах.

Женис Касымбек рассказал о планируемых изменениях в Программу развития регионов до 2020 года в части индикаторов. Согласно Стратегического плана развития Казахстана к 2025 г. запланировано достижение обеспеченности централизованным водоснабжением в городах — 100 %, в селах — 80 %.

«Комплекс вышеназванных предложений позволит значительно улучшить сектор водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, снизить нагрузку на бюджет и улучшить качество предоставляемых услуг», — резюмировал свое выступление министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек.

О развитии систем водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов доложил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. В рамках Программы развития регионов до 2020 г. МСХ занимается обеспечением населения питьевой водой в части строительства и реконструкции групповых водопроводов.

«За 2011-2017 годы на строительство и реконструкцию групповых водопроводов были выделены средства в размере 70 млрд тг. В результате введено в эксплуатацию 44 объектов, улучшилось водоснабжение в 240 сельских населенных пунктах с численностью населения 694 тыс. человек», — сказал Арман Евниев.

В текущем году на реализацию 15 проектов по групповым водопроводам выделено порядка 15 млрд тг, 8 из которых будут завершены в текущем году. В результате будет улучшено водоснабжение в 40 СНП (Актюбинской, ЗКО, СКО, Карагандинской и Кызылординской областях) и в 3 городах (Жезказган, Сатпаев, Каражал) с численностью населения 148 тыс. человек.

В ходе заседания о развитии системы централизованного и сельского водоснабжения в регионах доложили акимы Павлодарской области — Б. Бакауов, Костанайской — А. Мухамбетов, Западно-Казахстанской — А. Кульгинов, Мангистауской — Е. Тугжанов.

По итогам рассмотрения вопроса, Бакытжан Сагинтаев напомнил, что Глава государства в своем Послании поставил задачу по увеличению финансирования водоснабжения сельских населенных пунктов до 100 млрд тг ежегодно. В этой связи даны ряд конкретных поручений.

При корректировке Программы развития регионов необходимо актуализировать индикаторы, показатели и объемы финансирования в части водоснабжения и водоотведения.

Министерству нацэкономики совместно с министерствами финансов, инвестициям и развитию, сельского хозяйства, акиматами регионов поручено проработать вопрос финансирования из республиканского и местного бюджетов проектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, реализуемых через механизм государственно-частного партнерства в срок до 25 июля 2018 года.

Акиматам необходимо разработать и утвердить Комплексные планы водообеспечения сельских населенных пунктов по согласованию с Министерством по инвестициям и развитию в срок до 1 сентября т.г., а также внести в Министерство по инвестициям и развитию предложения по реализации проектов водоснабжения в сельских населенных пунктах через механизм ГЧП до 1 июля т.г.

Общая координация закреплена за Заместителем Премьер-Министра РК У. Шукеевым.