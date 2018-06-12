Биртанов назвал условия, при которых больницу в Каскелене не закроют

До 31 июля все нарушения должны быть устранены.

Каскеленская городская инфекционная больница должна устранить нарушения до конца июля. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах правительства, сообщает Zakon.kz.

Акимат Алматинской области принял решение выделить средства на ремонт больницы.

"Мы рады, что акимат Алматинской области наконец-то принял решение выделить средства на ремонт этой больницы. Поэтому так было сказано в заявлении. Кроме того, было принято решение открыть койки для инфекционных больных в ЦРБ Каскелена. В целом это соответствует новому стандарту и нормативу медицинских организаций, утвержденных министерством, которые требуют наличие инфекционных коек на уровне районных больниц. Что касается самой Каскеленской инфекционной больницы. У нас есть заключение Комитета охраны общественного здоровья от прошлого года, о том, что объект не соответствует санитарным нормам. Было дано предписание в акимат и до конца июля должны устранить. Будет повторная проверка, если эти нарушения устранят, то в принципе объект может дальше функционировать. Но, опять же, он не соответствует государственным нормативам. Поэтому мы предлагаем его присоединить к районной больнице, чтобы он работал как не самостоятельная больница, а структурное подразделение. Это направлено на повышение качества услуг, поскольку больные с тяжелой инфекцией требуют также присутствия специалистов других профилей", - сказал Биртанов.

Комитет охраны общественного здоровья в октябре прошлого года провел проверку. Есть акты о несоответствии и было дано предписание акимату об устранении нарушений в соответствии с законодательством в срок до 31 июля.

"У меня очень большие сомнения, что в этот срок нарушения будут устранены, поскольку они достаточно серьезные. Если эти нарушения не будут устранены, то понятно, что для нас интересы пациентов превыше всего. Поэтому мы подадим в суд на закрытие объекта, а также на расторжение контракта на размещение госзаказа фонда медицинского страхования", - сказал он.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 6 июня рано утром посетил Каскеленскую городскую инфекционную больницу, где скончалась от менингококковой инфекции 19-летняя девушка, госпитализированная туда из Талгара. По итогам посещения министр здравоохранения поручил закрыть больницу.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!