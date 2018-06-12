Более 50 млрд тенге не успевают освоить министерства - Бахыт Султанов

Министр финансов РК Бахыт Султанов проинформировал Премьер-Министра о министерствах, которые отстают в освоении бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы республиканского бюджета освоены на 3 684,5 млрд тенге. Не освоено 58,4 млрд тенге», - сообщил министр финансов, докладывая членам Кабинета министров об итогах исполнения государственного бюджета за 5 месяца 2018 года.

По его словам, наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: у Министерства обороны - 17,2 млрд тенге, Министерства сельского хозяйства - 8,5 млрд тенге, МВД - 5,4 млрд тенге, Министерства культуры и спорта - 7,8 млрд тенге, Министерства финансов - 3,3 млрд тенге, КНБ - 3,4 млрд тенге, Верховного суда - 1,8 млрд тенге.

На строительство республиканских объектов в бюджете предусмотрено 275,5 млрд тенге. За пять месяцев освоено всего лишь 15% от годовой суммы, или 42,2 млрд тенге.

«До конца года предстоит освоить 233,3 млрд тенге. Эти средства приходятся на следующие госорганы: Министерство по инвестициям и развитию - 188,5 млрд тенге, Министерство сельского хозяйства - 15,5 млрд тенге, Управление делами Президента - 8,8 млрд тенге, МВД - 5,2 млрд тенге и Министерство культуры и спорта - 4,1 млрд тенге», - пояснил Бахыт Султанов.

Дамир Байманов