Тимур Кулибаев: предприниматель в судах должен находить защиту и справедливое решение

Верховенство права и прозрачность решений должны главенствовать в судебной системе страны - это один из краеугольных вопросов, уверен Председатель Президиума НПП РК «Атамекен». Об этом он сказал на заседании регионального совета предпринимателей Карагандинской области.

Он напомнил о плане совместных мероприятий «Атамекена» и Верховного суда, в котором предусмотрена практика искоренения «однобоких» решений в спорах между бизнесом и госорганами, когда решения, как правило, выносятся в пользу последних.

«Мы сейчас плотно работаем над искоренением данной практики. В судах предприниматель должен находить защиту и справедливое решение. Со всеми правовыми структурами «Атамекен» выстроил конструктивное взаимодействие: активно ведем диалог с Генпрокуратурой, с Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Правовое государство начинается с честных судов. Отсутствие правового нигилизма - один из фундаментов развития бизнеса в стране. В ближайшее время при МФЦА «Астана» заработает независимый международный финансовый суд, основанный на принципах английского права. Бизнес возлагает на него очень большие надежды. Для предпринимателей очень важно, чтобы положительная судебная практика была повсеместной, чтобы в стране главенствовало верховенство права и прозрачность всей судебной системы», - уверен Тимур Кулибаев.

Важным шагом стало и подписание Закона о совершенствовании регулирования предпринимательской деятельности, исключившего 20 сфер контроля из 114, которые дублировали друг друга без всякой эффективности, а также сократившего около 18 000 требований по проверке предпринимателей.

«Атамекен» в тесной связке с Правительством и Парламентом, существенно улучшили бизнес-среду, и я убежден, что предприниматели почувствовали это на себе. Данная работа будет продолжаться. Сейчас самое главное не допустить появления «вакуума» из-за снижения государственного контроля и надзора», - заявил Тимур Кулибаев.

Недопущение «вакуума», по мнению главы Нацпалаты, возможно через повышение ответственности самого бизнеса, саморегулирование и внедрение отраслевых стандартов. Для этих же целей необходимо создавать в регионах профильные ассоциации, которые на местах смогут решать различные вопросы. Для начала, определены три сферы деятельности: строительство, агропромышленный комплекс и торговля.

«Бизнесу необходимо разработать свои отраслевые стандарты, чтобы без лишнего контроля государства самостоятельно регулировать свою деятельность. В чем будет плюс от создания, к примеру, ассоциации строителей? В том, что она получит поддержку государства в виде заказов, поддержку «Атамекена» по решению вопросов на республиканском уровне, при этом будет строго придерживаться отраслевых стандартов, повышая свою ответственность перед потребителями. Тоже самое касается торговли. Большинство раньше жаловалось на многочисленные проверки санэпидстанции с поводом, а чаще без. Мы кардинально изменили ситуацию во всех сферах, снизив контроль над предпринимателями, которые страдали от бесконечных проверок. Этот вопрос сняли, но контроль за качеством не должен ослабевать и делать это нужно силами самого бизнеса, через ассоциации и стандарты. Причем, именно через региональные ассоциации, поскольку именно здесь, на местах можно напрямую влиять на поддержание качества и безопасности», - заявил Тимур Кулибаев.