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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР пожелал процветания и благополучия россиянам.

Фото : Mir24.tv12 июня 2018, 14:43

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днем России, сообщает 24 Мир.

В своем послании Ким Чен Ын "выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа России по случаю национального праздника".

"Народ России достиг успеха в построении сильной России под его [президента] руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын пожелал процветания и благополучия россиянам, а Владимиру Путину «успеха в ответственной работе по построению сильной России». Он также выразил надежду, что отношения между двумя странами будут соответствовать «требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран».

Ранее сообщалось, что лидер КНДР получил приглашение посетить Россию. Один из вариантов – Восточный экономический форум во Владивостоке, который состоится в сентябре.


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