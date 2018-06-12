Спецоперация в Уральске: задержали двух мужчин

Кого и за что задержали полицейские - неизвестно.

В Уральске прошло задержание с участием спецназа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Легковой автомобиль "Chery Amulet" был остановлен сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью на пересечении улиц А.Молдагуловой и О.Исаева. Кого и за что задержали полицейские - неизвестно. В настоящее время на месте проходят следственные мероприятия.

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