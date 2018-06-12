19-месячная дочь известного горнолыжника утонула в бассейне
Полиция выясняет все обстоятельства случившейся трагедии.
Фото : Instagram @millerbode12 июня 2018, 15:05
У 40-летнего горнолыжника из Соединённых Штатов Боде Миллера, который является четырёхкратным чемпионом мира, умерла 19-месячная дочь Эмелин, утонув в бассейне, сообщает Новости России 24.
Девочка скончалась в клинике после того, как медики безуспешно пытались спасти её жизнь.
Эту информацию подтвердил сам спортсмен, выложивший фотографию дочери в своём аккаунте в социальной сети Instagram.
«Мы опустошены.
Наша девочка, Эмми, скончалась вчера.
Её любовь, её свет, её дух никогда не будут забыты.
Наша семья почтительно просит уважать нашу частную жизнь в это болезненное время», — написал Миллер.
Девочку доставили в больницу округа Ориндж, где врачи боролись за ее жизнь на протяжении суток, но в итоге их усилия оказались безуспешными. Полиция выясняет обстоятельства случившейся трагедии.
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