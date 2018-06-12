20 тысяч учителей не смогли сдать национальный квалификационный тест

Из почти 57 тысяч учителей пороговый уровень преодолели только 36 тысяч.

20 тысяч учителей не смогли преодолеть пороговый уровень национального квалификационного тестирования для педагогических работников. Об этом говорится на официальном сайте Национального центра тестирования, передает Zakon.kz.

Как отмечается, с 26 по 28 мая по республике впервые было проведено Национальное квалификационное тестирование для педагогических работников.

По данным центра, всего в тестировании приняло участие 56910 педагогов из 60476 подавших заявления.

«По итогам Национального квалификационного тестирования пороговый уровень преодолели 36272 (63,74%) из них на казахском языке - 23758, на русском языке - 12514. Средний балл по республике составил 68,27 (из возможных 110 баллов)», - говорится в сообщении.

При этом на категорию «Педагог модератор» подали – 17775 заявок. Пороговый уровень преодолели 11505, из них на казахском языке - 7905, на русском - 3600. Средний балл составил - 68,1.

На категорию «Педагог эксперт» подали – 22231 заявки. Пороговый уровень преодолели 13358, из них на казахском языке- 8965, на русском - 4393. Средний балл составил - 63,5.

На категорию «Педагог исследователь» подали – 18490 заявки. Пороговый уровень преодолели - 10652, из них на казахском языке - 6457, на русском - 4195. Средний балл составил - 68,1.

На категорию «Педагог мастер» подали- 1980. Пороговый уровень преодолели - 757, из них на казахском языке - 431, на русском - 326. Средний балл составил - 43, 1.

Национальное квалификационное тестирование - это комплексное тестирование с использованием книжек - вопросников и листов ответов.

Тестовые задания состоят из двух блоков, всего 100 тестовых заданий: первый блок «Содержание учебного предмета» - 70 заданий, второй блок «Педагогика, методика обучения» - 30 заданий.

Ранее сообшалось, что при успешной сдаче теста зарплата учителей будет увеличена на 20 – 50%.

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