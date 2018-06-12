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20 тысяч учителей не смогли сдать национальный квалификационный тест

Из почти 57 тысяч учителей пороговый уровень преодолели только 36 тысяч.

Фото : Abctv.kz12 июня 2018, 15:07

20 тысяч учителей не смогли преодолеть пороговый уровень национального квалификационного тестирования для педагогических работников. Об этом говорится на официальном сайте Национального центра тестирования, передает Zakon.kz.

Как отмечается, с 26 по 28 мая по республике впервые было проведено Национальное квалификационное тестирование для педагогических работников.

По данным центра, всего в тестировании приняло участие 56910 педагогов из 60476 подавших заявления.

«По итогам Национального квалификационного тестирования пороговый уровень преодолели 36272 (63,74%) из них на казахском языке - 23758, на русском языке - 12514. Средний балл по республике составил 68,27 (из возможных 110 баллов)», - говорится в сообщении.

При этом на категорию «Педагог модератор» подали – 17775 заявок. Пороговый уровень преодолели 11505, из них на казахском языке - 7905, на русском - 3600. Средний балл составил - 68,1.

На категорию «Педагог эксперт» подали – 22231 заявки. Пороговый уровень преодолели 13358, из них на казахском языке- 8965, на русском - 4393. Средний балл составил - 63,5.

На категорию «Педагог исследователь» подали – 18490 заявки. Пороговый уровень преодолели - 10652, из них на казахском языке - 6457, на русском - 4195. Средний балл составил - 68,1.

На категорию «Педагог мастер» подали- 1980. Пороговый уровень преодолели - 757, из них на казахском языке - 431, на русском - 326. Средний балл составил - 43, 1.

Национальное квалификационное тестирование - это комплексное тестирование с использованием книжек - вопросников и листов ответов.

Тестовые задания состоят из двух блоков, всего 100 тестовых заданий: первый блок «Содержание учебного предмета» - 70 заданий, второй блок «Педагогика, методика обучения» - 30 заданий.

Ранее сообшалось, что при успешной сдаче теста зарплата учителей будет увеличена на 20 – 50%.


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