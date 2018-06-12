Люди не живут на таких высотах, они медленно умирают - Жумаев о ночевке на Эвересте

Об опасностях второй экспедиции на Эверест рассказал казахстанский альпинист.

Максут Жумаев, покоривший во второй раз гору Эверест, рассказал об опасностях, которые сопровождали группу. В команде казахстанца было два непрофессиональных альпиниста, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Так, самой главной опасностью является кислородный голод, который испытывает организм на экстремальных высотах. Имеющиеся кислородные баллоны не были панацеей. Поток в два литра в час ненамного облегчал подъем.

«Насколько большая разница восхождения без кислорода и с кислородом? Без кислорода ты идешь 3-5 шагов, потом отдыхаешь… На кислородное оборудование рассчитывать нельзя. Поэтому, когда мы пришли в четвертый лагерь, я сказал ребятам «спим без кислорода». Я понял, что кислород – не панацея. Да, он добавляет 15-20 шагов. Это не значит, что с кислородом ты взлетишь, как на крыльях», - рассказал Максут Жумаев.

Еще один опасный момент произошел на вершине горы. Сняв кислородную маску и очки, Жумаев сфотографировался с флагами и а также позвонил жене.

«Человек, который идет на кислороде, он зависим. Когда я снял маску, прекратилась подача и циркуляция. Я постоянно дышал кислородом, выдыхал теплый воздух, и это не позволяло влажности в клапанах застыть. Я надел маску обратно и понял, что не могу дышать. Вся влага, скопившаяся в клапанах, замерзла», - поделился альпинист.

Запасных масок не было, ситуация могла стать плачевной.

«Ты же не начнешь выдергивать у проводника маску, он просто начнет от тебя ледорубом отбиваться. Никто не поставит свою жизнь под угрозу, если у тебя маска замерзла, и ты не смог ее отремонтировать. Благо, после 10-15 ударов по маске, лед в клапанах раскрошился и я «продышал» их», - рассказал Жумаев.

Кульминационный момент – переход между третьим и четвертым лагерем и последующие несколько часов. По плану было запланировано шесть часов на переход. После прибытия на четвертый лагерь и небольшого отдыха должен был состояться окончательный штурм высоты. Проводникам необходимо было подготовить горячую воду и карематы, но по прибытию этого сделано не было. Команде пришлось заночевать на высоте в 8000 метров, подвергаясь риску.

«Вообще люди не живут на таких высотах, они медленно умирают. Там все жизненные процессы затухают», - отметил альпинист.

Так или иначе, группе удалось покорить высоту. Однако, по словам профессионала, сложнее всего дается спуск. 2/3 альпинистов погибают именно при спуске. Для того, чтобы набраться сил, группе снова пришлось переночевать на восьмитысячной высоте. Опасных моментов в экспедиции, как признался Максут, было предостаточно, но к счастью, экспедиция завершилась успешно.

Максут Жумаев является заслуженным мастером спорта по альпинизму. В 2007 году он взобрался на Эверест с северной стороны. То восхождение было совершено без кислородного оборудования.

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