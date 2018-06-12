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Биртанов лично контролирует состояние пациентов с менингитом

Новых случаев заболеваемости менингитом в РК не наблюдается.

Фото : kursiv.kz12 июня 2018, 13:25

В кулуарах правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал текущее состояние пациентов, госпитализированных с диагнозом менингит, передает корреспондент Zakon.kz.

«По менингиту ситуация стабильная. У нас за вчерашний день двое больных с подозрением на менингит госпитализированы. Состояние всех больных я лично контролирую», - сказал он.

По его словам, угрозы для их жизни нет.

«Вчера тяжелый ребенок поступил в Алматы, но сейчас ситуация стабильная. Диагноз еще не подтвержден. Количество подтвержденных диагнозов остается на уровне прошлой недели - 60 больных. Новых случаев нет. На данный момент 11 пациентов в больницах находится», - уточнил глава Минздрава.

Ксения Давыдова, Астана


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