В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

В Астане ожидается гроза, сильный дождь и шквальный ветер прогнозируется по всему региону.

Фото : zakon.kz

13 июня в Акмолинской области местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет. Днем прогнозируется местами сильный дождь, гроза, шквал, возможен град. В Астане 13 июня днем ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90 %

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