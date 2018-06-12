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В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

В Астане ожидается гроза, сильный дождь и шквальный ветер прогнозируется по всему региону.

Фото : zakon.kz12 июня 2018, 15:32

13 июня в Акмолинской области местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Днем прогнозируется местами сильный дождь, гроза, шквал, возможен град. В Астане 13 июня днем ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90 %


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