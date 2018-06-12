В Костанае прошла конференция с участием казахов проживающих в России

Cуществуют 54 казахских творческих коллектива, которые принимают активное участие в жизни региона.

Костанайским филиалом всемирной Ассоциации казахов была проведена практическая конференция с участием представителей казахской диаспоры, проживающих на приграничных территориях Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Главной темой мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов сохранения и возрождения национальных ценностей казахской диаспоры, проживающей на территории Челябинской, Курганской, Свердловской, Оренбургской областей, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

- За пять лет своей работы мы провели очень много работы и специально собрали наших соотечественников из Российской Федерации для того, чтобы рассказать им о программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», - рассказывает председатель Костанайского филиала Всемирной Ассоциации казахов Назира Жаримбетова. — Это делается с такой целью, чтобы о ней знали казахи проживающие за пределами нашей страны. Так как они тоже являются носителями нашей культуры за рубежом и поэтому им ни в коем случае нельзя забывать родной казахский язык.

Стоит отметить, что в регионах Российской Федерации на общественных началах идет изучение казахского языка. А в некоторых школах Челябинска он ведется как факультатив. К примеру, в Оренбургской области есть региональная программа по поддержке национальных культурных центров, только казахских объединений насчитывается 13.

- У нас существуют 54 казахских творческих коллектива, которые принимают активное участие в жизни региона, – рассказывает председатель правления Оренбургского благотворительного фонда «Байтерек» Сауле Тайкешева. - Большое значение уделяется и межнациональным отношениям, только за последние 20 лет мы приняли участие в различных форумах и конференциях связанных с развитием казахской культуры и ее возрождением. Программной статьей «Рухани жанғыру» очень заинтересованы казахские сообщества Российской Федерации в плане изучения казахского языка и сохранения культурных ценностей.

Помимо культурных проектов ведется работа по экологическому направлению ведется историко-экологическая экспедиция по спасению экосистемы реки Урал.

Во время конференции прошла презентация книги «Оренбургский путь А.Байтурсынова», которая была посвящена 100-летию движения партии Алаш.

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