Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автомобили скорой помощи переведут на единый стандарт оформления в 2018 году

До конца июня 2018 года планируют перейти на новые стандарты работы скорой помощи по всей стране.

Фото : Отырар TV12 июня 2018, 15:43

По новым требованиям, разработанным Министерством здравоохранения, автомобили скорой помощи переведут на единый стандарт, передает Zakon.kz.

"Это новый стандарт и это дает улучшение скорости перемещения до пациента. Уже есть показатели, которые говорят о снижении сроков доезда скорой помощи к пациентам. Для этого стандарт и вводился и мы опять же требуем у МИО выполнения стандартов. Все регионы до конца первого полугодия обещают привести к стандарту", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

По его словам, все автомобили теперь будут желтого цвета и передвигаться со включенными сиренами.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты