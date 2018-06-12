Автомобили скорой помощи переведут на единый стандарт оформления в 2018 году

До конца июня 2018 года планируют перейти на новые стандарты работы скорой помощи по всей стране.

Фото : Отырар TV

По новым требованиям, разработанным Министерством здравоохранения, автомобили скорой помощи переведут на единый стандарт, передает Zakon.kz. "Это новый стандарт и это дает улучшение скорости перемещения до пациента. Уже есть показатели, которые говорят о снижении сроков доезда скорой помощи к пациентам. Для этого стандарт и вводился и мы опять же требуем у МИО выполнения стандартов. Все регионы до конца первого полугодия обещают привести к стандарту", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, все автомобили теперь будут желтого цвета и передвигаться со включенными сиренами.

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