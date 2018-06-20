Китай представил более 200 предприятий на международной выставке в Алматы

Проведение выставки китайских товаров на выставочной базе «ATAKENT» создало важную платформу для сотрудничества между многими предприятиями наших двух стран.

Выставка китайских товаров проводится в Алматы 16-ый год подряд в международном выставочном центре «ATAKENT». Стабильности ее проведения и высокому уровню организации могут позавидовать многие выставочные компании, ведь ежегодно количество ее участников растет, как и количество посетителей выставки. Учитывая тесное торгово-экономическое, культурное и деловое сотрудничество Казахстана и Китая, проведение подобных выставок имеет приоритетное значение для укрепления фундамента дружественных отношений наших двух стран и дает толчок к их дальнейшему плодотворному развитию, передает Zakon.kz.

Сегодня о перспективах развития китайско-казахстанских торговых отношений, планах на будущее и плодах такого сотрудничества рассказала со-исполнитель выставки китайских товаров, начальник бизнес-консалтинговой структуры «Huahe International» в Казахстане CHENG HUIMIN.

Эта выставка уже 16-ая по счету. Расскажите, пожалуйста, какие тенденции Вы можете отметить? И какова роль выставки китайских товаров в общей картине китайско-казахстанских взаимоотношений?

- Как известно, Казахстан сейчас является вторым по величине торговым партнером Китая в Евразии и основным получателем китайских инвестиций. Китай, в свою очередь, является вторым по величине торговым партнером и важным экспортным рынком для Казахстана. Проведение выставки китайских товаров на выставочной базе «ATAKENT» создало важную платформу для сотрудничества между многими предприятиями наших двух стран. С каждым годом ее влияние и масштаб расширяются, обновляется содержание и форма, все более отвечая требованиям китайско-казахстанского делового сотрудничества. Выставка пользуется большой популярностью среди деловых кругов, ведь она играет важную роль в их поддержке и расширении. Она представляет из себя уникальную платформу для обмена знаниями и экспертными мнениями, способствует развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Китая с сопредельными странами, в том числе с Казахстаном, предоставляет огромные возможности для бизнес сектора.

Сколько экспонентов и посетителей собрала вокруг себя выставка в этом году?

- В этом году общая площадь выставки составила 7000 м2, и на ней были представлены стенды более 200 предприятий-экспонентов из Китая, посетили выставку около 3 000 человек.

Возрос ли интерес казахстанцев за эти годы к китайским товарам? Какие из товаров пользуются большим спросом?

- Как показывает собранная нами статистика, казахстанцев более всего интересуют такие области как: сельскохозяйственное обрабатывающее оборудование, пищевые продукты, стройматериалы, текстиль и высокотехнологичная продукция. С помощью выставочной платформы «ATAKENT» многие из них хотят создать новые деловые контакты и найти партнеров.

Как Вы считаете, какой вклад вносит выставка в экономические, торговые и культурные отношения Китая и Казахстана?

- Министерство коммерции КНР проводит выставку китайских товаров, начиная с 2003 года. Масштаб выставки ежегодно расширяется, а её содержание обновляется. Данная выставка уже стала важной торгово-инвестиционной платформой для сотрудничества между Китаем и Казахстаном, а также соседними странами, в рамках совместно созданного проекта “Один пояс и один путь”, целью которого является поиск, формирование и продвижение новой модели международного сотрудничества и полномасштабного развития стран, находящихся на пути следования древнего Великого шелкового пути.

Ежегодно местом проведения выставки Вы выбираете «ATAKENT». Чем обусловлена такая постоянность?

- 16 лет – это достаточный срок, чтобы оценить качество организационной подготовки и наличие необходимых выставочных условий. «ATAKENT» обладает выгодным месторасположением, всей необходимой инфраструктурой и высококвалифицированным штатом сотрудников, поэтому вот уже много лет наше сотрудничество находится в гармонии.

Поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее? Стоит ли казахстанцам ждать каких-либо изменений в формате выставки китайских товаров в 2019 году?

- Как уже говорилось ранее, ежегодно сфера влияния выставки расширяется. В 2019 году мы ожидаем прирост количества экспонентов за счет привлечения новых участников из провинций и городов Китая, соответственно, казахстанцам будет продемонстрировано большее количество новых товаров.

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