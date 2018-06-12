Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 334,45, EURKZT_TOD = 394,30, USDKZT_0_001 = +7,2104 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,1991 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами RUBKZT_TOD, RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 12 июня в Российской Федерации (День России). В торгах приняли участие 22 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,45 тенге за доллар США при объеме торгов 34 700 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 394,30 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по рублю России с расчетами Т+1 иT+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,50 тенге за доллар (+0,70 тенге), суммарный объем торгов - 71 400 тыс. USD (+3 650 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,2104 % годовых при объеме торгов 36 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,1991 % годовых при объеме торгов 374 700 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

- по RUBKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.