Снимки нового пешеходного моста в Астане опубликовали в Сети

Строящаяся конструкция планируется длинной 300 метров. Общий вес материалов составит 2000 тонн металла, которые будут выложены из 2450 лепестков, которые ни разу не повторяются.

В ближайшие дни в Астане теплоходы смогут курсировать по Есилю под новым мостом, передает Zakon.kz.

"Ещё одно преимущество нашей профессии, это то, что мы детально и заранее знаем все технические особенности новых проектов. На неделе уже дадим возможность курсировать прогулочным теплоходам по Ишиму под этим красивым пешеходным мостом. Конструкция длинной 300 метров, 2000 тонн металла, состоящей из 2450 лепестков, которые ни разу не повторяются! Скоро испытания, инженера наши улыбаются на утреннем обходе", - написал в Facebook предприниматель Айдын Рахимбаев.

Ранее сообщалось, что мост, соединяющий микрорайон "Самал" и Амфитеатр, сдадут к 1 июля. Футуристический мост разработал Центр урбанистики Астаны.

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