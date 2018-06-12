Победитель проекта «100 новых лиц»: Никогда не нужно лениться

Она провела несколько тысяч операций в Казахстане и России на главном органе младенцев - сердце.

Гульжан Сарсенбаева - кардиохирург, заведующая отделения кардиохирургии и интервенционной кардиологии Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК, победитель проекта «100 новых лиц». Одна из немногих кардиохирургов, которые владеют ультразвуковой диагностикой пороков сердца, что помогает видеть патологию сердца.

В ее золотых руках забилось немало слабых детских сердечек, которым доводилось оказывать помощь прямо в день их появления на свет. Ежедневно она спасает детские жизни, бросая вызов болезням, которые подчас считаются неисцелимыми. Гульжан Сарсенбаева провела несколько тысяч операций в Казахстане и России на главном органе младенцев - сердце.

«Меня вдохновляет любовь к своей профессии, если бы я ее не любила, то давно бы уже бросила. Бывают ситуации и когда пациенты умирают, и когда платили маленькую зарплату, и когда бывало так тяжело, что хотелось уйти, но я не могла. Меня останавливал интерес и любовь к работе. У каждого человека генетически заложено некое качество, у меня это любопытство. Мне всегда интересно что-то новое. Когда я пришла в научный центр педиатрии и была детским врачом неонатологом, мне было интересно, почему мы все оперируем, а сердца нет. Тогда я решила стать детским кардиохирургом и спасать жизни. Я не чувствую усталости от работы. Бывало, мы выезжали в Алматинскую область и за день я могла посмотреть до 150 детей и к концу дня я не уставала. Самые лучшие пациенты - это новорождённые, хотя многие боятся с ними работать. На самом деле у новорожденных можно определить все по цвету кожи, плачу, дыханию. Когда мы даем надежду родителям на жизнь их детей, они смотрят на нас с благодарностью и благословляют, наверное, только, за одно это я люблю свою профессию», - рассказала она.

Гульжан Сарсенбаева окончила школу, медицинское училище и университет с отличием. Участвовала в организации и открытии первого центра хирургии для новорожденных на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК в качестве хирурга-неонатолога. В рамках программы «Болашак», будучи практикующим врачом, прошла обучение в аспирантуре по специализации «детская кардиохирургии» в ведущей кардиохирургической клинике Москвы НЦССХ имени А.Н.Бакулева. Успешно защитила кандидатскую диссертацию и продолжила практическую и научную деятельность, направленную на оказание медицинской помощи новорожденным и детям с патологией сердца.





«Казахстанская медицина шагнула далеко вперед. Сегодня наши специалисты делают сложнейшие операции, используют современные технологии. Делают операции на сердца, мозг, нервную систему, спасают безнадежных больных. Наши больницы оснащены современным оборудованием, специалисты пользуются уважением за рубежом, талантливая молодежь выбирают профессию врача. Никогда не нужно лениться. Самый лучший опыт это ежедневная работа. Я говорю молодым врачам, дежурьте, принимайте решение самостоятельно, действуйте. Если бы я жила в тепличных условиях, не видела тяжелых пациентов, то сегодня бы не имела такого богатого опыта. Нужно иметь наблюдательность и рвение к новым знаниям, врачи должны каждый день читать, каждый день получать новую нужную полезную информацию»,- говорит Сарсенбаева.

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