Доклад Министра финансов РК Султанова Б.Т. на заседании Правительства РК об итогах исполнения государственного бюджета за 5 месяца 2018 года

(г. Астана, 12 июня 2018 года)

Уважаемый Бахытжан Абдирович!

За отчетный период на всех уровнях бюджетов обеспечен темп роста доходов: государственный бюджет - 11%, республиканский - на 12% и местный - на 7%.

Улучшился процент освоения расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: ГБ - 97,8%, РБ - 98,1% и МБ - 98,4%.

По итогам пяти месяцев государственный и местные бюджеты выполнены с профицитом, республиканский - с дефицитом 138 млрд.тенге. Дефицит профинансирован за счет внутренних ресурсов.

ДОХОДЫ

Доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) составили 3 290 млрд.тенге или 104,3% к плану отчетного периода. Доходы республиканского бюджета исполнены - на 100,7%, местного бюджета - на 114,4%.

В республиканский бюджет доходов поступило 2 334 млрд.тенге. Это на 16 млрд.тенге больше плана и на 253 млрд.тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перевыполнение плана сложилось в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых - на 19,9 млрд.тенге в связи с увеличением средней цены на металлы на 11% и налога на игорный бизнес - на 6,1 млрд.тенге в связи с появлением дополнительных объектов налоговых проверок.

Вместе с тем, план по корпоративному подоходному налогу не исполнен на 23 млрд.тенге в связи со снижением поступлений банковского сектора.

Доходы местных бюджетов перевыполнены на сумму 120 млрд.тене и составили 957 млрд.тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 млрд.тенге. Это обеспечено за счет налогов. План выполнен во всех регионах. Вместе с тем, снизился темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городах Астана и Алматы.

РАСХОДЫ

Расходы республиканского бюджета освоены на 3 684,5 млрд.тенге.

Не освоено - 58,4 млрд.тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: Министерство обороны - 17,2 млрд.тенге, МСХ - 8,5 млрд.тенге, МВД - 5,4 млрд.тенге, МКС - 7,8 млрд.тенге, МФ - 3,3 млрд.тенге, КНБ - 3,4 млрд.тенге, ВС - 1,8 млрд.тенге.

Средства на строительство республиканских объектов.

На эти цели в бюджете предусмотрено 275,5 млрд.тенге.

В отчетном периоде освоено всего лишь 15% от годовой суммы или 42,2 млрд.тенге. До конца года предстоит освоить 233,3 млрд.тенге. Эти средства приходятся на следующие госорганы: МИР - 188,5 млрд.тенге, МСХ - 15,5 млрд.тенге, УДП - 8,8 млрд.тенге МВД - 5,2 млрд.тенге и МКС - 4,1 млрд.тенге.

На 1 июня заключены договора на сумму 178,6 млрд.тенге или 65% к годовому плану.

На 96,9 млрд.тенге обязательства еще не приняты. Из этой суммы 83,9 млрд.тенге приходится на Министерство инвестиций и развития на реализацию 25 проектов по строительству автодорог. Из них на 12 июня подписаны финансовые договора к основному контаркту с зарубежными подрядчиками на сумму 46,1 млрд.тенге.

Как было отмечено на предыдущем совещании расходы по 15 проектам на сумму 42,9 млрд.тенге находятся в зоне риска не освоения.

Из них, на сумму 37,8 млрд.тенге по 4-м дорожным проектам не ратифицированы Соглашения о займе с Всемирным Банком, а Соглашение с Исламским Банком до сих-пор на стадии согласования в госорганах.

В Министерстве сельского хозяйства на 3,2 млрд.тенге по 6 проектам водоснабжения и гидротехнических сооружений конкурсы не проведены и-за отсутствия договора с экспертом в этой отрасли.

По Министерству культуры и спорта на 1,7 млрд.тенге еще не объявлены конкурсы, поскольку эти проекты запланированы с отлагательным условием. Проектно-сметная документация требует корректировки.

Освоение целевых трансфертов, выделенных местным бюджетам

Регионам выделено 190,1 млрд.тенге.

Освоено 183,5 млрд.тенге, или 96,5%. За вычетом экономии, не освоено - 5,3 млрд тенге. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,6 раза.

Причины неосвоения: несвоевременное проведение конкурсов - 488 млн.тенге отставание от графика производства работ, услуг на 3,2 млрд.тенге Теперь, что касается проектов, строящихся за счет средств, выделенных из республиканского бюджета.

В республиканском бюджете на строительство 1 055 местных объектов предусмотрены 477 млрд.тенге. Из них, в органах казначейства зарегистрированы обязательства на сумму 311 млрд.тенге или 65% к плану на год.

Не приняты обязательства на сумму 166 млрд.тенге, в том числе 68 млрд.тенге - продолжающиеся проекты и 95 млрд.тенге - новые проекты.

Из новых проектов, по состоянию на 1 июня т.г. подведены итоги на сумму 37 млрд.тенге. При этом, сэкономлены 3,4 млрд.тенге.

На сумму 72 млрд тенге только объявлены конкурсы.

Вместе с тем, по состоянию на 1 июня т.г. еще не объявлены конкурсы на сумму 23 млрд.тенге на строительство 95 объектов: г.Астана на 7,6 млрд.тенге, Алматинская область - 4,4 млрд.тенге, Павлодарская и ВКО по 3,5 млрд.тенге, Манғыстауская - 2,7 млрд.тенге, Қостанайская - 2,4 млрд.тенге.

Кроме того, имеются риски неосвоения по отдельным проектам.

Так, в связи с судебными разбирательствами и обжалованием итогов конкурсов есть риски по ЮКО на 1,9 млрд.тенге по 3 проектам на строительство газоснабжения г.Туркестан, подстанции «Кызыласкер» в Сарыагашском районе, системы водоснабжения в с.Коралас сельского округа Ушкын, в Жамбылской области на 1 млрд.тенге по 4 проектам на строительство системы водоснабжения с.Сарымолдаева Меркенского района, электроснабжения в массивах «Барысхан» и в районе Аэропорта г.Тараз, моста на автомобильной дороге «Берлик - Мойынкум - Уланбель», проект с отлагательным условием «Строительство областного онкологического диспансера на 200 койко-мест в г. Тараз» на 750 млн.тенге, по ВКО на 400 млн.тенге по реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений в с.Акжар Тарбагатайского района, по Павлодарской области на 345,9 млн.тенге по 3 проектам на строительство водопроводов в селах Орловка, Жана-аул, Алексеевка Щербактинского района.

Такими показателями характеризуется итоги исполнения государственного бюджета за 5 месяцев т.г.

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