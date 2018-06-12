Выступление министра финансов РК Султанова Б.Т. на пленарном заседании Сената Парламента РК об исполнении республиканского бюджета за 2017 год

(г. Астана, 11 июня 2018 года)

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые депутаты!

По итогам 2017 года обеспечен рост экономики на 4%. В первую очередь, на рост экономики повлияли внешнеэкономические факторы, такие, как высокая конъюнктура на нефть, металлы, увеличение объема импорта.

Во-вторых, налогово-бюджетная политика, направленная на создание благоприятных условий для развития экономики республики.

Исполненный в условиях постепенного оживления экономики, республиканский бюджет характеризуется следующими показателями.

Поступления бюджета в отчетном периоде составили 9 трлн. 799 млрд.тенге, или с перевыполнением на 101,1%. Налоги, в сравнении с 2016 годом, выросли на 13%, соответственно, в бюджет поступило 4 трлн.848млрд.тенге

По расходам достигнуто наивысшее исполнение 99,8%, или составило 11 трлн. 156 млрд.тенге.

Рост их объема, по сравнению с 2016 годом, на 31,2% связан с реализацией мероприятий, направленных на ускоренную технологическую модернизацию экономики и поддержание макроэкономической стабильности.

Источником финансирования этих мер стали средства из Национального фонда, привлеченные в виде целевых трансфертов.

На социальную сферу выделено порядка

4 трлн.тенге. В общем объеме расходов республиканского бюджета их доля составила 33,7%. Доля социальных расходов без учета разовых расходов на поддержание банковской сферы, в сравнении с прошлым годом, выросла с 39% до 41,4%.

Дефицит бюджета составил 1 трлн. 357 млрд.тенге. Это 2,6% к ВВП и ниже плана на 129 млрд.тенге.

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Теперь более подробно остановлюсь на вопросах, обсужденных во время рассмотрения отчета.

ПЕРВЫЙ БЛОК - ДОХОДЫ

Во время рассмотрения отчета Правительства были подняты системные вопросы, такие, как зависимость доходной части бюджета от сырьевого сектора, расширение налоговой базы, эффективность налоговых проверок и совершенствование налогового администрирования

Уменьшение зависимости доходной части бюджета от поступлений налогов от недропользователей - одна из главных задач в работе Правительства. Это реализовывается с помощью различных программных документов: диверсификация экономики, создание инфраструктуры, развитие регионов, поддержка малого и среднего бизнеса.

Созданные благоприятные условия для ведения бизнеса в 2017 году позволили вовлечь в экономический оборот дополнительно порядка

72 тысяч налогоплательщиков (В 2016 году количество работающих налогоплательщиков - 1 448 414, в 2017 году - 1 520 101). Количество малого и среднего бизнеса возросло на 6,4%, т.е на 12 117 юридических лиц (в 2016 году - 188 377, в 2017 году - 200 494).

В прошлом году в Правительстве был принят план «Повышение собираемости налогов». В результате, наконец-то, удалось переломить тренд снижения налоговых поступлений относительно ВВП. Если в 2016 году этот показатель снизился до 15,2%, то в отчетном году он превысил 16% против запланированных 15,8%.

Достаточно работы было сделано в рамках борьбы с теневой экономикой по улучшению администрирования косвенных налогов. К примеру, в таможенной сфере для сокращения времени при импорте запущена информационная система «АСТАНА-1».

Для мониторинга товарооборота и контроля роста добавленной стоимости в пилотном режиме осуществляется проект по маркировке товаров.

В августе текущего года планируется презентация прототипа информационной системы сбора НДС с использованием технологии Blockchain, обеспечивающей прозрачность его исполнения. Цель проекта - мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить им гарантированный возврат суммы налога.

В пилотном режиме проходит тестирование система полного мониторинга цепочки добавленной стоимости товаров. Это позволит проследить передвижение товаров, начиная от границы или производителя до конечного потребителя.

Еще одна важная задача - это эффективность управления субъектами квазигосударственного сектора.

Следует отметить, что число компаний, получивших отрицательный результат, уменьшается. Их число уменьшилось с 57 в 2014 году до 35 в 2016 году.

Основные причины убыточности деятельности этих компаний следующие.

Во-первых, ряд компаний находятся в стадии становления их основной деятельности, то есть при реализации инвестиционных проектов еще не вышли на производственные мощности.

Во-вторых, многие предприятия являются некоммерческими и не преследуют цель извлечение чистой прибыли, некоторые оказывают услуги по сниженным тарифам.

В-третьих, это определенные общества, которые находились в стадии, предшествующей ликвидации или реорганизации.

В настоящее время ведется работа с соответствующими государственными органами по изучению причин убытков через анализ показателей программ развития этих компаний. Эта работа находится под контролем Правительства.

ВТОРОЙ БЛОК - РАСХОДЫ

При рассмотрении отчета было задано немало системных вопросов по использованию бюджетных средств.

В отчетном периоде сумма неэффективного исполнения, по сравнению с 2016 годом, выросла в два раза. Если одни составляющие этой суммы уменьшились (сумма неосвоения в два раза уменьшилась), напротив, вторые увеличились (нарушения, выявленные по результатам внешнего и внутреннего аудита). 86% финансовых нарушений приходятся на нарушение законодательства по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Решение данной проблемы представляется нам, с одной стороны, путем повышения квалификации специалистов, с другой стороны, введением их обязательной профессиональной сертификации.

Эффективность государственных и правительственных программ, на реализацию которых затрачены значительные средства, несогласованность между собой стратегического и бюджетного планирования, некачественное планирование их индикаторов.

При реализации программных документов имеются некоторые недостатки. Однако немало и хороших достижений. К примеру, по разным направлениям предпринимателям на 145 млрд.тенге предоставлены субсидии. По итогам года от них поступило налогов 132 млрд.тенге.

В рамках программы «Нұрлы жол» в прошлом году было создано 105 577 рабочих мест.

Имеет место несогласованность между собой (стратегического и бюджетного планирования) документов государственного планирования. Государственные органы сначала пытаются получить средства для бюджетных программ, потом в рамках полученных средств планируют стратегические направления.

Поэтому в процессе формирования проекта бюджета на трехлетний период, в первую очередь, планируется анализ стратегических направлений, индикаторов государственных органов. Только после этого будут доведены лимиты на одобренные стратегические направления.

Как было сказано ранее, в Министерстве национальной экономики создана рабочая группа. Данная группа также рассматривает эти вопросы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Уровень государственного долга, в том числе внешний долг субъектов квазигосударственного сектора, один из актуальных вопросов.

Государственный долг по отношению к ВВП составил 26%. На долю внешнего долга приходится 34%, то есть только 1/3 часть государственного долга подвержена изменениям обменных курсов валюты.

Дальнейшая политика финансирования дефицита бюджета будет также направлена на внутренние ресурсы.

Для эффективного управления государственным долгом будут приняты меры по диверсификации его инструментов. Это - выпуск исламских облигаций сукук на бирже Международного финансового центра Астаны и размещение наших ценных бумаг в тенге для международных инвесторов.

Кроме того, управление долга квазигосударственного сектора было взято Правительством под контроль законодательно.

Уважаемые депутаты!

Я озвучил основные результаты исполнения республиканского бюджета за 2017 год и задачи на предстоящий период.

Прошу поддержать отчет Правительства.

Спасибо за внимание!