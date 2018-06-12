Физруков ВКО обучили оказанию первой помощи при ЧС на воде

Также им рассказали, какие приемы следует применять при обучении детей плаванию.

Перед открытием купального сезона физруки детских лагерей и школ ВКО прошли курс обучения первоначальным навыкам безопасности на водоемах и организации купании детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Организаторами семинара-совещания выступили сотрудники ДЧС ВКО, Управления образования и Управления физической культуры и спорта. В нем участвовали порядка 50 человек – физорги лагерей и учителя физкультуры общеобразовательных школ области.

Первая часть семинара состояла из теоретического курса, где спасатели рассказали о правилах безопасности на водоемах, организации купании детей, а также о том, как оказать экстренную психологическую и медицинскую помощь нуждающемуся человеку.

В начале беседы главный спасатель Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда (ВРАОСО) Анатолий Рожков, рассказал участникам семинара о том, кто и как именно отвечает за безопасность на водных объектах.

Он отметил, что вопросы ответственности нужно рассматривать в комплексе. Местные исполнительные органы создают общественные посты, а также ведут контроль, и не допускают открытие купальных мест без соответствующих постов и необходимого снаряжения. Спасатели систематически должны проводить профилактическую работу, осуществлять патрулирования, а в случае беды вести поисково-водолазные работы. А владельцы пляжей и различных мест отдыха должны заблаговременно побеспокоиться о стоянии дна акватории и прилегающей территории, пригласить для обследования специалистов и организовать спасательные посты и специальные места для купания детей.

«Обследования еще продолжаются, однако от частных детских лагерей поступает мало заявок. На сегодняшний день обучение прошли 27 добровольцев-дружинников, которые в местах отдыха будут выполнять роль добровольных спасателей. Эта цифра маленькая, если учесть, что только в Бухтарме насчитывается более 140 баз отдыха, и на каждой из них должен находиться спасатель-дружинник», – отметил А. Рожков.

Вторая часть семинара была посвящена непосредственно практике. Через учебный фильм были продемонстрированы главные приемы спасения тонущего человека, а в продолжение этой темы, психолог из «Центра медицины катастроф» рассказала о различных реакциях человека, находящегося в экстренной ситуации.

Врач «Центра медицины катастроф» рассказал о симптомах теплового удара, и мерах оказания первой помощи. А тренер по плаванию продемонстрировал участникам семинара навыки удержания на воде, а также рассказал, какие приемы следует применять для обучения плавания и спасения утопающих.

По окончании 3-х часового курса все участникам были вручены соответствующие сертификаты.

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