Сенатор Д.Назарбаева приняла французских коллег

Она выразила заинтересованность в активизации деятельности сенатской группы дружбы «Франция-Центральная Азия».

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла делегацию Национальной Ассамблеи Франции во главе с депутатом, президентом группы дружбы «Франция-Казахстан» Пьером Кабаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Д.Назарбаева выразила заинтересованность в активизации деятельности сенатской группы дружбы «Франция-Центральная Азия», а также подчеркнула необходимость налаживания многосторонних контактов с французскими коллегами в рамках парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО.

В свою очередь П.Кабаре отметил динамичное развитие Казахстана, верность выбранного курса на цифровизацию экономики и выразил уверенность, что наша страна добьется амбициозной цели по вхождению в 30-ку развитых стран мира.

Председатель сенатского комитета обратилась с просьбой к депутатам Национальной Ассамблеи способствовать продвижению заявки Казахстана к ряду важнейших Европейских конвенций. Речь идет о конвенциях в области судопроизводства, заявки по которым рассматриваются в Совете Европы с 2009 года.

«Мы хотим, чтобы правовое поле Казахстана соответствовало стандартам ОЭСР», - сказала Д.Назарбаева.

Стороны также обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества, в частности, взаимовыгодное партнерство в аэрокосмической отрасли, а также в области сборки и обслуживании вертолетов.

Д.Назарбаева рассказала о туристическом потенциале Казахстана и возможностях, открывающихся для граждан Франции при внедрении азиатского шенгена «Silk viza». Французская сторона выразила готова поделиться опытом в сфере развития экотуризма.

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